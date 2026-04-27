Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Άδοξο τέλος στις προσπάθειες συγχώνευσης της United Airlines με την American Airlines

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
O CEO της United Airlines Scott Kirby επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι προσέγγισε την American Airlines σχετικά με πιθανή συγχώνευση - ενδεχόμενο που η American απέρριψε.

«Προσέγγισα την American σκοπεύοντας να εξερευνήσω το ενδεχόμενο συνεργασίας μας, γιατί σκέφτηκα πως μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι εκπληκτικό για τους πελάτες μας», ανέφερε ο Kirby σε δήλωσή του. Πρόσθεσε ότι μοιράστηκε το «μεγάλο, θαρραλέο όραμά του», σίγουρος ότι θα έχαιρε ρυθμιστικής έγκρισης.

Η American απέρριψε την πρόταση και ο CEO της εταιρείας, Robert Isom, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα πως το ενδεχόμενο συγχώνευσης θα ήταν κακό για τους πελάτες και «μη ανταγωνιστικό».

Ο Kirby είχε «ρίξει» την πρόταση στην κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με πρόσωπα τα οποία γνώριζαν για την πρόταση που δεν βρίσκονταν σε θέση να μεταφέρουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης συζήτησης, ελπίζοντας πως η συνεργασία των δύο εταιρειών θα κατέληγε στη δημιουργία μίας παγκόσμιας αεροπορικής που θα ανταγωνιζόταν τις ξένες εταιρείες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
American Airlines
United Airlines
Αεροπορικές εταιρείες
Εξαγορά
