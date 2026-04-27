Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: «Καμία νομική βάση» για την επιβολή διοδίων στο Ορμούζ

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) επανέλαβε σήμερα ότι δεν υπάρχει «καμία νομική βάση» για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, όπως λέει το Ιράν.

«Δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την επιβολή κανενός φόρου, κανενός δασμού και κανενός διοδίου στα Στενά που χρησιμοποιούνται από τη διεθνή ναυσιπλοΐα», είπε ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το Ιράν θεωρεί ότι ο στρατός του θα έπρεπε να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, με βάση μια πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί. Ο Εμπραχίμ Αζιζί, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εθνική ασφάλεια, που εξετάζει αυτό το νομοσχέδιο, είπε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν τα Στενά κυρίως για να απαγορεύουν τον διάπλου «εχθρικών πλοίων».

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι τα διόδια θα καταβάλλονται στο τοπικό νόμισμα, το ριάλ.

Ο Ντομίνγκεζ είπε ότι βρίσκεται σε επαφή «με όλες τις χώρες της περιοχής», συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Απέρριψε όμως την πιθανότητα η λύση για το άνοιγμα των Στενών να περιλαμβάνει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου.

Ο Ντομίνγκεζ επιβεβαίωσε επίσης ότι το σχέδιο απομάκρυνσης των 20.000 ναυτικών που έχουν αποκλειστεί, πάνω σε περίπου 1.600 πλοία, στην περιοχή του Κόλπου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο αφού διασφαλιστεί η ασφάλεια της διέλευσης και, σε καμία περίπτωση, μέσω της πληρωμής διοδίων.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ