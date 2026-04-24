Προς κερδοφόρο 5x5 το πετρέλαιο - Εβδομαδιαίο άλμα 17% για Brent

Να διευρύνει το ράλι που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Παρασκευή, επιδιώκει το πετρέλαιο με τις τιμές του να καταγράφουν οριακές μεταβολές καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανησυχίες για την ενέργεια, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να προχωρούν σε νέες κατασχέσεις πλοίων, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά προκαλώντας έμφραγμα στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το Brent κερδίζει 0,12% στα 105,2 δολάρια ανά βαρέλι το πρωί της Παρασκευής, ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate χάνουν οριακά 0,02% στα 95,81 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent μετρά άνοδο 17,13% καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ το WTI σημειώνει κέρδη 15,13%, στη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από την έναρξη του πολέμου.

Οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη και όταν το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους για τρεις εβδομάδες μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!» ανέφερε στο Truth Social, ανακοινώνοντας την παράταση στην κατάπαυση του πυρός.

Η εκεχειρία θα δώσει τώρα περισσότερο χρόνο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις, με την Ουάσινγκτον να δεσμεύεται επίσης να υποστηρίξει την ενίσχυση της άμυνας του Λιβάνου εναντίον της Χεζμπολάχ. Ενώ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει διατηρηθεί, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε ναυτικούς αποκλεισμούς που διατηρούν κλειστά τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, καθώς τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία ευνοϊκή για τα συμφέροντά τους.

«Όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κόστος - αυξάνοντας την πιθανότητα η μία πλευρά να αναγκαστεί να υποχωρήσει», υπογράμμισε η Commonwealth Bank of Australia. Περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων μεταφέρονταν καθημερινά μέσω των Στενών του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο.

«Κρίνουμε ότι οι ΗΠΑ θα είναι οι πρώτες που θα υποχωρήσουν λόγω του αυξανόμενου πολιτικού και οικονομικού κόστους. Αλλά παραμένει ο κίνδυνος σημαντικής στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα ανέβαζε σημαντικά το δολάριο», έγραψαν οι αναλυτές. Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποίησε ότι «αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή στην ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία».

«Μέχρι σήμερα, έχουμε χάσει 13 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα... και υπάρχουν σημαντικές διαταραχές σε κρίσιμα προϊόντα», υπογράμμισε, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου πως ο πόλεμος του Ιράν και το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα οδηγήσουν «στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ» και προέτρεψε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους με εναλλακτικές πηγές ενέργειας.