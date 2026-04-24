Παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ - Λιβάνου για 3 εβδομάδες: Νέο μήνυμα Τραμπ για Ιράν

Προς συνάντηση εκπροσώπων του Τελ Αβίβ και της Βηρυτού στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται για ακόμη τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους του Τελ Αβίβ και της Βηρυτού. Η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε τεθεί σε ισχύ στις 16 Απριλίου, ωστόσο από τότε έχουν καταγραφεί εκατέρωθεν καταγγελίες για παραβιάσεις, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για τη σταθερότητα της κατάπαυσης του πυρός.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πιέζονται να τερματίσουν τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη λόγω των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.

Ξεκαθάρισε ότι «ένα πυρηνικό όπλο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί από κανέναν». «Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για όλον τον κόσμο», τόνισε ο Τραμπ. «Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε». «Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η πολεμική τους αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα έχουν εξαφανιστεί… ίσως να ενισχύθηκαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια της διακοπής δύο εβδομάδων, αλλά αν το έκαναν, θα τα εξουδετερώσουμε σε περίπου μία μέρα», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας, ο Τραμπ έδειξε ότι δεν βιάζεται. «Μην με πιέζετε», είπε στους δημοσιογράφους. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν «χτυπήσει περίπου το 75% των στόχων» στο Ιράν ενώ όταν πιέστηκε σχετικά με τον προηγούμενο ισχυρισμό του ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Έκανα και ένα μικρό διάλειμμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ακόμα: «Οι Ιρανοί ήρθαν σε εμάς και είπαν: “Θα συμφωνήσουμε να ανοίξουμε τα Στενά”, και όλοι οι δικοί μου ήταν ευχαριστημένοι. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι εκτός από εμένα. Είπα: “Μια στιγμή, αν ανοίξουμε τα Στενά, αυτό σημαίνει ότι θα βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Δεν θέλω να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα μέχρι να διευθετήσουν αυτό το θέμα.” Έτσι, εγώ είμαι αυτός που τα κράτησε κλειστά».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι οι κρατικοί θεσμοί του Ιράν συνεχίζουν «να ενεργούν με ενότητα, σκοπό και πειθαρχία». Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο κατά του Ιράν», προσθέτοντας ότι η χώρα του περιμένει ένα «πράσινο φως» από τις HΠΑ για να επιστρέψει η χώρα στην «λίθινη εποχή».

Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush έφτασε στην περιοχή, ανεβάζοντας σε τρία τον αριθμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό. Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο που πρόκειται να φιλοξενήσουν, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βάζοντας τέλος σε σενάρια που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν.

