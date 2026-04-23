Νέα κέρδη για το πετρέλαιο από το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά την αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με τον ταυτόχρονο, διπλό περιορισμό στην κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν 0,90%, στα 102,83 δολάρια το βαρέλι, αφού χτες αναρριχήθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες την Τετάρτη.

Τα futures του West Texas Intermediate ενισχύονται 1%, στα 93,89 δολάρια το βαρέλι με ώθηση από την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης. «Η αγορά πετρελαίου ανατιμολογεί τις προσδοκίες με ελάχιστα σημάδια προόδου στην εξεύρεση λύσης στον Περσικό Κόλπο», ανέφεραν οι αναλυτές της ING, προσθέτοντας ότι οι ελπίδες για μια λύση εξασθενούν καθώς οι επαφές βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Επιπλέον, η κατάσχεση δύο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν υποδηλώνει ότι οι διαταραχές στις αποστολές πρόκειται να συνεχιστούν» πρόσθεσαν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να περιορίζουν τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία μετέφερουν περίπου το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου μέχρι την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη κατάσχεσε δύο πλοία στην πλωτή οδό την Τετάρτη, σφίγγοντας τον έλεγχο του στρατηγικού σημείου ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τόνισε ότι μια πλήρης εκεχειρία είχε νόημα μόνο εάν αρθεί ο αποκλεισμός. Με την παράταση της εκεχειρίας την Τρίτη, ο Τραμπ απέτρεψε την τελευταία στιγμή τους επικείμενους βομβαρδισμούς σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών του Ιράν.

Ο Τραμπ δεν έχει ορίσει ημερομηνία λήξης για την παρατεταμένη εκεχειρία, ανέφερε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα σε επίπεδα ρεκόρ ύψους 12,88 εκατ. βαρελιών την ημέρα, καθώς οι ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες αγόρασαν προμήθειες μετά από διαταραχές που σχετίζονται με τον πόλεμο του Ιράν.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ κατά 1,9 εκατ. βαρέλια, σε σύγκριση με τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters για άντληση 1,2 εκατ. βαρελιών ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 4,6 εκατ. βαρέλια, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν άντληση 1,5 εκατ. βαρελιών. Παράλληλα και τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 3,4 εκατ. βαρέλια έναντι προσδοκιών για πτώση 2,5 εκατ. βαρελιών.