Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Ανοδικά κινήθηκαν πάλι οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς το Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ λίγο μετά την παράταση της εκεχειρίας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή και αυξάνοντας την αβεβαιότητα αναφορά με τις τύχες της ναυτιλίας, την ώρα που δεκάδες τάνκερ βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

Συγκεκριμένα, το διεθνές σημείο αναφοράς αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε περισσότερο από 3% στα 101,96 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 3% διαπραγματεύόμενο στα 92,96 δολάρια το βαρέλι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Τετάρτη ότι κατάσχεσαν δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ «χωρίς άδεια», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν την προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν πέραν της προηγουμένως καθορισμένης κατάπαυσης του πυρός, επικαλούμενος ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω των ανωμαλιών που καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ.

Η παράταση της εκεχειρίας υπογραμμίζει την αβέβαιη πορεία προς την αποκλιμάκωση. Ενώ η κίνηση αυτή καθυστερεί τον κίνδυνο επικείμενων στρατιωτικών επιθέσεων, υπογραμμίζει επίσης τις βαθιές διαιρέσεις που καταγράφονται εντός της ηγεσίας του Ιράν και την έλλειψη σαφούς διπλωματικής εξέλιξης.

Ο Russ Mold, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, δήλωσε σε σημείωμα της Τετάρτης ότι τα ανάμεικτα μηνύματα από τον Trump και η επιμονή του προέδρου ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα συνεχιστεί, σήμαιναν ότι οι επενδυτές «εξακολουθούσαν να παίζουν ένα παιχνίδι εικασιών».