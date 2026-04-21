Ευρωαγορές: Δειλά ανοδικά καθώς παραμένουν «θολές» οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν

Τελευταία ενημέρωση: 12:48

Με ήπιες διακυμάνσεις και κέρδη κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη να περιμένει εάν τελικά θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς πλησιάζει απειλητικά η λήξη της προθεσμίας της εκεχειρίας δύο εβδομάδων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται στο +0,21%, στις 622,79 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,45% στις 6.009 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανεβαίνει 0,54% στις 24.576 μονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται 0,21% στις 8.348 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,19% στις 10.630 μονάδες, ενώ στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,37% στις 48.383 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,53% στις 18.357 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες και παράλληλα την πιθανότητα κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με την πληθώρα των μηνυμάτων που καταφθάνουν καθημερινά να δημιουργούν αντικρουόμενες εντυπώσεις.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να λήξει σήμερα το απόγευμα, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Bloomberg τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία θα έληγε «Τετάρτη βράδυ ώρα Ουάσινγκτον».

Ο Τραμπ απείλησε ξανά την Δευτέρα το Ιράν με συντριπτική στρατιωτική επίθεση, λέγοντας ότι «πολλές βόμβες θα αρχίσουν να πέφτουν» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν λήξει η εύθραυστη εκεχειρία, καθώς η κατάσταση γύρω από τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ παραμένει «θολή».

Η Associated British Foods ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διαχωριστεί η εταιρεία ένδυσης Primark από τον υπόλοιπο όμιλο. Η επιχείρηση τροφίμων, γνωστή ως FoodCo, θα διατηρήσει το όνομα ABF, ενώ και οι δύο εταιρείες θα είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωσης της δραστηριότητας τροφίμων της AB Foods.

Η μετοχή ABF υποχωρεί 4,8% λίγο μετά την ανακοίνωση εσόδων του ομίλου της εταιρείας ύψους 9,47 δισ. λιρών (12,8 δισ. δολ.) για το εξάμηνο που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 691 εκατομμύρια λίρες, μειωμένα κατά 18% από τα 835 εκατομμύρια λίρες για την ίδια περίοδο πέρυσι. Η μετοχή της AB Foods έχει υποχωρήσει 11% από την αρχή του έτους.

Εν τω μεταξύ, η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 4,9% στο τρίμηνο έως τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πτώση ήταν πιο ισχυρή από το αναμενόμενο, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να βλέπουν ότι η ανεργία θα παραμείνει σταθερή στο 5,2%.

Μεικτή εικόνα στην Ασία

Μεικτά πρόσημα κατάγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Kospi στη Νότια Κορέα να ξεχωρίζει, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά χάρη στην άνοδο των τεχνολογικών μετοχών,

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Κορέας κέρδισε 2,72% στις 6.388 μονάδες, με την Samsung Electronics να ηγείται των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, ενώ η κατασκευάστρια ημιαγωγών SK Hynix, κέρδισε 4,46%. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε ήπια άνοδο 0,29%.

Οι μετοχές της Hybe, της μητρικής εταιρείας του νοτιοκορεατικού «boyband» BTS, υποχώρησαν κατά 2,35%, μετά την είδηση ότι η αστυνομία ζητάει ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή της, Bang Si-hyuk, εν μέσω ισχυρισμών ότι παραπλάνησε τους πρώτους επενδυτές ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς της εταιρείας το 2020.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,88%, ενώ ο Topix υποχώρησε 0,10%.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύεται 0,22%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,48%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έχασε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,04%.