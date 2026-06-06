ΟΣΕ: Ένα ξεχωριστό σιδηροδρομικό δρομολόγιο στην Καλαμάτα

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας και ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και τακτοποίησης της γραμμής για την ασφαλή διέλευση αμαξοστοιχίας στο τμήμα Ασπρόχωμα - Καλαμάτα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του ειδικού δρομολογίου που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας και ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και τακτοποίησης της γραμμής για την ασφαλή διέλευση αμαξοστοιχίας στο τμήμα Ασπρόχωμα - Καλαμάτα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του ειδικού δρομολογίου που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δρομολόγηση της αμαξοστοιχίας στο συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, που αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του σιδηροδρόμου για τις τοπικές κοινωνίες και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο της σταδιακής αναβάθμισης και αξιοποίησης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, διερευνώντας κάθε δυνατότητα που μπορεί να συμβάλει στην επαναφορά τμημάτων του δικτύου σε λειτουργία, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η σημερινή πρωτοβουλία αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του σιδηροδρόμου και το έντονο ενδιαφέρον που εξακολουθεί να υπάρχει για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του δικτύου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός δήλωσε σχετικά:

«Η διαδρομή αυτή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Συνδέει το παρελθόν του σιδηροδρόμου με τις δυνατότητες που εξακολουθεί να προσφέρει για το μέλλον. Είμαστε χαρούμενοι που ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρωτοβουλία και συμβάλαμε στην υλοποίηση αυτού του ειδικού δρομολογίου».

