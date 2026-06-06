Πολάκης: Όχι στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ - Αυτόνομη κάθοδος

Ο πρώην υπουργός και άλλα 36 μέλη της ΚΕ του κόμματος καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. νά συνυπογράψουν το κείμενο τους.

Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με το κείμενο τους οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. νά συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας.

«Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», αναφέρουν και εξηγούν: «Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».

Στην περίπτωση δε, που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, τότε οι «37» προτείνουν τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές «με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Ο Παύλος Πολάκης και οι άλλοι 36 σύντροφοί του επισημαίνουν ότι «πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης, όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης» και επικρίνουν όλους εκείνους, βουλευτές και στελέχη, που «λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος».

Το κείμενο προτείνει να συγκροτηθεί επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος και εκλογική οργανωτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαρτίζεται από 276 μέλη περίπου, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και αποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ