Τσιόδρας: Χωρίς ισχυρά δίκτυα και ενιαία αγορά η Ευρώπη θα μείνει πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους της πράσινης μετάβασης, ωστόσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας εστίασε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας , κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και θέμα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ: Οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια».

Ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα σύνολο επιμέρους αγορών και όχι ως μια πραγματικά ενιαία ενεργειακή αγορά. Όπως ανέφερε, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανέδειξαν την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δίκτυα, διασυνδέσεις και νέες υποδομές, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή επάρκεια και να περιοριστούν οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο κ. Τσιόδρας υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους της πράσινης μετάβασης, ωστόσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων πτυχών του συστήματος εμπορίας ρύπων και ειδικότερα του ETS 2, ώστε η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» ενεργειακό μοντέλο να μην οδηγήσει σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πλεονεκτική θέση, καθώς αναδεικνύεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω των υποδομών φυσικού αερίου, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου και των έργων που συνδέουν την ευρωπαϊκή αγορά με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των διασυνδέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, χαμηλότερο κόστος ενέργειας και αυξημένη ανταγωνιστικότητα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

