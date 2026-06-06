Ο «χάρτης» ζήτησης και τιμών στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες – Ρεκόρ διεθνούς ενδιαφέροντος, που εστιάζουν οι αγοραστές

Που κυμαίνονται οι τιμές για premium εξοχικές κατοικίες σε Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Αργοσαρωνικό, Χαλκιδική, Ρόδο. Από ποιες χώρες καταγράφεται ισχυρό ενδιαφέρον για κατοικίες στην Ελλάδα. Εστίαση στην ιδιωτικότητα, την αρχιτεκτονική καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Τι αναφέρει η Engel & Völkers Ελλάδος.

H ζήτηση για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σε κορυφαίους προορισμούς, οι ξένοι αγοραστές αποτελούν το 60% έως 85% της ζήτησης, με τις κύριες εθνικότητες να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Μύκονος διατηρεί το στάτους του παγκόσμιου προορισμού με τις τιμές να ξεκινούν από 7.500 ευρώ/τ.μ. και να φτάνουν έως 12.000 ευρώ/τ.μ., ενώ η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει υψηλό ενδιαφέρον για τα premium ακίνητα της Καλντέρας (Οία, Ημεροβίγλι) με έμφαση στη βραχυχρόνια μίσθωση. Στο Ιόνιο υπάρχουν τιμές περί τα 3.500 ευρώ/τ.μ., στην Πελοπόννησο έως και 6.000 ευρώ/τ.μ. με αιχμή το Πόρτο Χέλι (στα 12.000 ευρώ/τ.μ. τα premium ακίνητα), ενώ στον Αργοσαρωνικό κυμαίνονται μεταξύ 5.000-7.500 ευρώ/τ.μ., στη Ρόδο στα 6.500 ευρώ το μέτρο και στη Β. Ελλάδα – Χαλκιδική από 8.000 έως 14.000 ευρώ/τ.μ..

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε ανάλυση της Engel & Völkers Ελλάδος με αφορμή την κυκλοφορία του Second Home Market Report 2026, το οποίο χαρτογραφεί την αγορά της πολυτελούς παραθεριστικής κατοικίας στην Ελλάδα, καταγράφοντας τη μετάβαση του κλάδου από τη φάση της ανάκαμψης σε μια εποχή σταθερής εξέλιξης και δυναμικής στο premium segment. Σε γενικές γραμμές καταγράφεται εστίαση στην ιδιωτικότητα, την αρχιτεκτονική καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος, «η ελληνική αγορά ακινήτων έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της απλής ανάκαμψης. Για το 2026, οι πελάτες μας προσεγγίζουν την αγορά με μια όλο και πιο στρατηγική νοοτροπία. Η έμφαση έχει μετατοπιστεί ξεκάθαρα προς την αρχιτεκτονική καινοτομία, την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα. Οι επενδυτές δεν αναζητούν απλώς ένα λειτουργικό εξοχικό· επιδιώκουν σπάνια ακίνητα που προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη θέα και άμεση σύνδεση με τη φυσική ομορφιά.»

Βασικές Τάσεις της Αγοράς για το 2026

Ισχυρή Διεθνής Ζήτηση: Σε κορυφαίους προορισμούς, οι ξένοι αγοραστές αποτελούν το 60% έως 85% της ζήτησης, με τις κύριες εθνικότητες να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Περιορισμένη Προσφορά: Σε νησιά όπως η Μύκονος, το συνεχιζόμενο «πάγωμα» στις νέες οικοδομικές άδειες ενισχύει την αξία των υφιστάμενων ακινήτων, υποστηρίζοντας τη σταθερότητα των τιμών. Το ίδιο ισχύει και σε αγορές με αυστηρούς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Στροφή στο "Turnkey" και το "Eco-Luxury": Οι αγοραστές, ιδιαίτερα οι διεθνείς, προτιμούν ακίνητα έτοιμα προς χρήση (turnkey condition) που ενσωματώνουν βιοκλιματικό σχεδιασμό, πισίνες infinity και σύγχρονα συστήματα ενεργειακής αυτονομίας.

Γεωγραφική Ανάλυση & Επενδυτικοί Πόλοι

Κυκλάδες: Η Πάρος αποτελεί την πιο ενεργή αγορά των Κυκλάδων, με έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα και ζήτηση που μετατοπίζεται προς την ανατολική πλευρά (Υστέρνι, Τσουκαλιά) για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Η Μύκονος διατηρεί το στάτους του παγκόσμιου προορισμού με τις τιμές να ξεκινούν από €7.500/τ.μ., ενώ η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει υψηλό ενδιαφέρον για τα premium ακίνητα της Καλντέρας (Οία, Ημεροβίγλι) με έμφαση στη βραχυχρόνια μίσθωση. Νησιά όπως η Σύρος, η Τήνος και η Άνδρος κερδίζουν έδαφος ως αυθεντικές, year-round εναλλακτικές με εξαιρετική αρχιτεκτονική κληρονομιά. H Αντίπαρος παραμένει μια από τις πιο αποκλειστικές και low-density αγορές, προσελκύοντας αγοραστές εξαιρετικά υψηλού εισοδήματος.

Ιόνιο: Η Κέρκυρα ξεχωρίζει ως μια από τις πιο ώριμες αγορές, με τη βορειοανατολική ακτή (Κασσιόπη) να αποτελεί το επίκεντρο του premium yachting lifestyle. Η Λευκάδα προσφέρει το τεράστιο πλεονέκτημα της οδικής πρόσβασης, προσελκύοντας επενδυτές για high-end βίλες με θέα. Οι Παξοί λειτουργούν ως μια boutique, scarcity-driven αγορά, ενώ η Κεφαλονιά προσελκύει αγοραστές σε περιοχές όπως το Φισκάρδο, συνδυάζοντας την αισθητική ποιότητα με την τουριστική αναγνωρισιμότητα.

Πελοπόννησος: Η Αργολίδα, με αιχμή το Πόρτο Χέλι, προσελκύει την αθηναϊκή και διεθνή ελίτ. Η Μεσσηνία καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, υποστηριζόμενη από τη διεθνή προβολή του Costa Navarino, προσφέροντας ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στο χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η Λακωνία και η Κορινθία αναδεικνύονται σε ανερχόμενους πόλους λόγω προσβασιμότητας και αυθεντικού τοπίου.

Χαλκιδική & Δωδεκάνησα: Η Χαλκιδική προσελκύει κυρίως αγοραστές από την Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Αυστρία) και τα Βαλκάνια, με τα beachfront ακίνητα να φτάνουν έως και τα €14.000/τ.μ.. Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος συνδυάζει εξαιρετική αεροπορική συνδεσιμότητα με ισχυρές αποδόσεις ενοικίασης, ενώ η Σύμη ελκύει ένα εξειδικευμένο κοινό που αναζητά διατηρητέα νεοκλασικά.