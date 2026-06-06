Τέσσερις χρυσές συμβουλές για να «λάμψετε» σε μια επαγγελματική συνέντευξη

Μην ξεχνάτε ότι μια συνέντευξη δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Οι άνθρωποι απέναντι σας δεν αξιολογούν μόνο τι λέτε, αλλά και πώς συνδέεστε μαζί τους.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την «τέλεια» εκδοχή του εαυτού τους σε μια επαγγελματική συνέντευξη, προκειμένου να κατακτήσουν τη θέση εργασίας που τους ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα; Απαντήσεις προβλέψιμες, καλογυαλισμένες, αλλά χωρίς προσωπικότητα. Και όταν όλοι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, κανείς δεν ξεχωρίζει.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η αυθεντικότητα και ειδικά η σωστά δομημένη αφήγηση. Η ManpowerGroup παρουσιάζει 4 πρακτικές συμβουλές για να «λάμψετε» στην πρώτη επαφή με τους νέους σας εργοδότες.

Δείξτε τον εαυτό σας, αλλά με μέτρο

Η ανθρώπινη πλευρά είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται ισορροπία. Μοιραστείτε κάτι προσωπικό που ενισχύει την εικόνα σας, χωρίς να μπαίνετε σε υπερβολικά ιδιωτικές λεπτομέρειες.

Ερωτήσεις όπως «πείτε μας για μια αποτυχία» είναι ιδανικές για να δείξετε χαρακτήρα. Επιλέξτε μια εμπειρία που αναδεικνύει τι μάθατε και πώς εξελιχθήκατε, όχι κάτι που δημιουργεί αμφιβολίες για τον επαγγελματισμό σας. Το ζητούμενο είναι να φανείτε αυθεντικοί, χωρίς να χάνετε την επαγγελματική σας εικόνα.

Μην πλατειάζετε, κρατήστε μια δομή

Μια καλή απάντηση δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη. Στην πραγματικότητα, οι πιο δυνατές απαντήσεις είναι σύντομες και στοχευμένες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή αφήγησης:

Αρχή: ποια ήταν η κατάσταση ή η πρόκληση

Μέση: τι συνέβη και πώς αντιδράσατε

Τέλος: τι μάθατε και γιατί έχει σημασία

Μέσα σε 2–3 λεπτά μπορείτε να πείτε μια ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα ιστορία, αρκεί να εστιάσετε στα ουσιώδη. Οι πολλές λεπτομέρειες συνήθως αποδυναμώνουν το μήνυμα.

Δεν χρειάζεται πάντα να είστε ο «πρωταγωνιστής»

Είναι εύκολο να μπείτε στη λογική ότι πρέπει να παρουσιάζετε τον εαυτό σας ως τον ήρωα κάθε ιστορίας. Όμως αυτό δεν είναι πάντα το πιο αποτελεσματικό.

Οι εργοδότες αξιολογούν και την ικανότητα σας να συνεργάζεστε. Ιστορίες όπου συμβάλατε σε μια ομάδα, στηρίξατε κάποιον ή συνεργαστήκατε για να λυθεί ένα πρόβλημα είναι εξίσου ισχυρές. Δείξτε ότι μπορείτε να λειτουργείτε μέσα σε ένα σύνολο, αυτό είναι συχνά πιο σημαντικό.

Φροντίστε το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο

Κάθε απάντηση πρέπει να οδηγεί σε ένα βασικό συμπέρασμα. Σκεφτείτε: τι θέλετε να θυμάται ο interviewer όταν τελειώσετε; Είτε μιλάτε για μια επιτυχία είτε για μια αποτυχία, η ιστορία σας πρέπει να καταλήγει σε μια ξεκάθαρη σκέψη που σχετίζεται με τη θέση. Αν το μήνυμα δεν είναι σαφές, η απάντηση χάνεται.

Μια καλή ιστορία κάνει την απάντηση σας πιο ανθρώπινη και πιο εύκολο να τη θυμηθεί κάποιος. Δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακή, χρειάζεται να είναι αληθινή και σχετική. Για παράδειγμα, μια ιστορία για μια αποτυχία μπορεί να δείξει: κρίση, αυτογνωσία, εξέλιξη, διάθεση για βελτίωση. Και αυτά είναι στοιχεία που οι εργοδότες εκτιμούν ιδιαίτερα.

Μην ξεχνάτε ότι μια συνέντευξη δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Οι άνθρωποι απέναντι σας δεν αξιολογούν μόνο τι λέτε, αλλά και πώς συνδέεστε μαζί τους. Κρατήστε οπτική επαφή, δείξτε ενδιαφέρον, ακούστε ενεργά και κάντε ουσιαστικές ερωτήσεις.

Στο τέλος της ημέρας, οι υποψήφιοι που ξεχωρίζουν δεν είναι απαραίτητα οι πιο «τέλειοι», αλλά εκείνοι που καταφέρνουν να είναι σαφείς, αυθεντικοί και ανθρώπινοι.