Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο ΥΠΕΝ υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον κορυφαία εθνική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά ενέργειας επηρεάζεται από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα δημοσιονομικά εργαλεία για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα και θέμα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ: Οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια».

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Τσιόδρα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον κορυφαία εθνική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά ενέργειας επηρεάζεται από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης και διατήρησης των πιέσεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Όπως ανέφερε, η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα λειτουργεί ως «ασπίδα», απορροφώντας μέρος των διεθνών ανατιμήσεων και εμποδίζοντας την πλήρη μετακύλισή τους στους καταναλωτές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα διαθέτει πλέον δημοσιονομική σταθερότητα και επαρκή περιθώρια παρέμβασης. «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει από το 2019 ότι όταν χρειάζεται στέκεται δίπλα στην κοινωνία με στοχευμένα μέτρα και όχι με οριζόντιες παρεμβάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η έξοδος της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και η διατήρηση ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων επιτρέπουν την παροχή στήριξης όπου αυτή απαιτείται.

Το μήνυμα του υπουργού ήταν σαφές: όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και όσο παραμένει η αβεβαιότητα για τη ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του υπουργού στις έρευνες υδρογονανθράκων. Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η πιθανή επιτυχία των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την ελληνική οικονομία, καθώς θα αναβαθμίσει συνολικά την αξία του ελληνικού υπεδάφους και θα ενισχύσει τη διεθνή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας ως μελλοντικού παραγωγού φυσικού αερίου.

Όπως σημείωσε, μια θετική ανακάλυψη δεν θα έχει σημασία μόνο για το συγκεκριμένο κοίτασμα, αλλά θα λειτουργήσει ως πιστοποίηση του συνολικού δυναμικού της Ελλάδας. «Η επιτυχία σε ένα οικόπεδο αναβαθμίζει αυτομάτως την αξία ολόκληρου του θαλάσσιου χώρου», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η χώρα θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σε παραγωγό φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή της αυτονομία.

Σε ό,τι αφορά τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των διεθνών ενεργειακών ομίλων προς το Ιόνιο, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μεταβάλλεται ο εθνικός σχεδιασμός. Εξήγησε ότι οι εταιρείες διαχειρίζονται τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια και επιλέγουν να κατευθύνουν πόρους εκεί όπου εκτιμούν ότι υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, τόνισε ότι οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης συνεχίζονται κανονικά και ότι η μεταφορά βάρους στο Ιόνιο δεν σημαίνει εγκατάλειψη των υπόλοιπων περιοχών.

«Προχωράμε στις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης. Το γεγονός ότι η ExxonMobil κατευθύνεται σε γεώτρηση στο Ιόνιο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τις άλλες περιοχές», ήταν το μήνυμα του υπουργού.

Ο ίδιος συνέδεσε τις έρευνες με τον ευρύτερο στόχο της ενεργειακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή φυσικού αερίου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την πράσινη μετάβαση και όχι ανταγωνιστικά προς αυτήν. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, δημιουργεί ένα πιο ανθεκτικό ενεργειακό μείγμα που μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές και εξωτερικές κρίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου υπερασπίστηκε τη θέση της κυβέρνησης υπέρ μιας «ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης», υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τους περιβαλλοντικούς της στόχους χωρίς όμως να επιβαρύνει υπέρμετρα επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως το ETS 2, ώστε να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στο κόστος θέρμανσης και μετακίνησης των πολιτών.

Αναφερόμενος τέλος στον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο» φυσικού αερίου, ο υπουργός τον χαρακτήρισε έργο με ευρύτερη γεωστρατηγική σημασία για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να μετατρέψει τη χώρα σε βασική ενεργειακή πύλη της περιοχής και να ενισχύσει τη διασύνδεση αγορών άνω των 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει ταυτόχρονα όλα τα διαθέσιμα ενεργειακά της πλεονεκτήματα - από τις ανανεώσιμες πηγές και τις διασυνδέσεις έως τους υδρογονάνθρακες - με στόχο μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, χαμηλότερο κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις και ισχυρότερη γεωπολιτική θέση στην ευρύτερη περιοχή.

