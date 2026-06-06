Λίβανος: Πολλοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε όχημα στο οποίο επέβαιναν οι Λιβανέζοι στρατιωτικοί, στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Πολλοί στρατιωτικοί» του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.

«Πολλοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός» σκοτώθηκαν «σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο» ένα από τα οχήματα του λιβανικού στρατού στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε", διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι επιθυμεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Την Τετάρτη, έπειτα από μια νέα συνάντηση διαπραγματευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, καθώς αυτή που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε το νέο σχέδιο, όπως είχε κάνει και με το προηγούμενο.

Επί του πεδίου οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε ξανά σήμερα την εκκένωση πέντε χωριών στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο ενόψει νέων πληγμάτων του εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τις οικίες σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», προειδοποίησε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ