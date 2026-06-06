Μερτς: Προειδοποιεί για πολιτικό σεισμό της ακροδεξιάς στις τοπικές εκλογές της Ανατολικής Γερμανίας

Το AfD πλησιάζει την απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ, κάτι που θα του επέτρεπε να αναλάβει για πρώτη φορά τον έλεγχο ενός γερμανικού κρατιδίου.

Ο καγκελάριος της Γερμανία, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε για πιθανές μεγάλες πολιτικές ανατροπές στις δύο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο στα ανατολικά κρατίδια της χώρας, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού κέντρου να συνεργαστούν για να αναχαιτίσουν την άνοδο του κόμματος.

«Αν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αν δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί, θα υπάρξει μια μεγάλη πολιτική έκρηξη τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Μερτς σε περιφερειακό συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο Λίνστοβ.

Ο καγκελάριος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα και ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτουν τη δύναμη να προχωρήσουν στις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους που θεωρούνται αναγκαίες για την ενίσχυση της οικονομίας και τον περιορισμό της επιρροής του AfD.

«Μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή φράση της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ κατά την προσφυγική κρίση του 2015.

Ωστόσο, ο Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό. Ο κυβερνητικός συνασπισμός των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει μεταρρυθμίσεις έως το καλοκαίρι, όμως η διαδικασία έχει επιβραδυνθεί λόγω σοβαρών διαφωνιών μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων και των νέων οικονομικών πιέσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το AfD αξιοποιεί τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στην κοινή γνώμη και προηγείται στις δημοσκοπήσεις στα κρατίδια Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Σαξονία-Άνχαλτ, τα οποία θα προσέλθουν στις κάλπες τον Σεπτέμβριο. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν μάλιστα ότι το κόμμα πλησιάζει την απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ, κάτι που θα του επέτρεπε να αναλάβει για πρώτη φορά τον έλεγχο ενός γερμανικού κρατιδίου.

«Διακυβεύεται κάτι πολύ περισσότερο από το μέλλον μιας κυβέρνησης», υπογράμμισε ο Μερτς. Όπως είπε, το πραγματικό ερώτημα είναι αν το πολιτικό κέντρο της χώρας εξακολουθεί να διαθέτει «τη δύναμη, τη βούληση και την αποφασιστικότητα» για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει μπροστά της η Γερμανία.

Ταυτόχρονα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλή δημοτικότητα για τον καγκελάριο. Σε πρόσφατη έρευνα, μόλις το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο από το έργο του, ενώ η αποδοχή του κυβερνητικού συνασπισμού περιορίζεται στο 12%. Η πτώση της δημοτικότητάς του έχει οδηγήσει ακόμη και σε συζητήσεις για πιθανή αντικατάστασή του στην ηγεσία της κυβέρνησης.

Στο συνέδριο του Λίνστοβ, ο Μερτς έλαβε στήριξη από τον επικεφαλής της CDU στο κρατίδιο, Daniel Peters, ο οποίος δήλωσε: «Πρέπει να απορρίψουμε κατηγορηματικά αυτές τις συζητήσεις».

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, πάντως, φαίνεται να υπάρχει μικρότερος ενθουσιασμός για τον καγκελάριο. Μια συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της CDU, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, Μαγδεμβούργο, λίγο πριν από τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά.

Επισήμως, η ακύρωση αποδόθηκε στην ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος στην προεκλογική εκστρατεία αντί σε εσωκομματικές συνεδριάσεις. Σύμφωνα όμως με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο πραγματικός λόγος ήταν ότι τοπικά στελέχη προτιμούν να μην συνδεθούν στενά με τη μη δημοφιλή κυβέρνηση του Βερολίνου ενόψει των κρίσιμων εκλογών.

Φωτογραφία @AP