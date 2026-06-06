Ρωσία: Μεγάλη ουκρανική επίθεση με δεκάδες drones στην Αγία Πετρούπολη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές αποθήκες οπλισμού και μια ναυτική βάση, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε μια «πρωτοφανή επίθεση» εναντίον και γύρω από την Αγία Πετρούπολη, καθώς η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσία.

Περισσότερα από 140 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταρρίφθηκαν πάνω από τη γύρω περιοχή της Περιφέρειας Λένινγκραντ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Aleksandr Drozdenko. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Alexander Beglov, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές αποθήκες οπλισμού και μια ναυτική βάση, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο οικονομικό φόρουμ ότι δεν βλέπει λόγο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι ο οποίος είχε ζητήσει απευθείας συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο διοικητής μιας από τις ουκρανικές μονάδες που συμμετείχαν στις επιθέσεις με drones, Yevhen Karas, δήλωσε στο BBC News ότι είναι «πολύ εύκολο» να πληγούν στόχοι εντός της Ρωσίας.

«Πετάμε μέσα στη Ρωσία σαν να είναι δικό μας έδαφος. Σχεδόν καμία αντίσταση, δεν είναι δύσκολο να φτάσουμε σε έναν στόχο», ανέφερε ο Karas, διοικητής του 413ου Συντάγματος «Raid» των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της Περιφέρειας Λένινγκραντ, Aleksandr Drozdenko, δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά σε μη κατονομαζόμενη στρατιωτική εγκατάσταση και ότι οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ζημιές σε κτίρια ήταν «ασήμαντες».

Ο πρόεδρος της Ουκρανία, δήλωσε ότι ουκρανικά drones διένυσαν απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων μέχρι την περιοχή της Αγία Πετρούπολη, στοχεύοντας «αποθήκες οπλισμού και βάση του εχθρικού ναυτικού στην Κρονστάνδη». Στην Κρονστάνδη βρίσκεται η κύρια βάση του στόλου της Βαλτικής του ρωσικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, επλήγη επίσης αποθήκη πετρελαίου στην Περιφέρεια Κρασνοντάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς» — ένας όρος που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για πλήγματα εντός της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», κατηγορώντας παράλληλα τον Πούτιν ότι επιθυμεί να συνεχίσει τις εχθροπραξίες.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, την περίοδο που ξεκινούσε το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας. Η διοργάνωση, που έχει στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετέχοντες από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας χαμηλού προφίλ αντιπροσωπείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, της πρώτης εδώ και πολλά χρόνια.

Σε ανοικτή επιστολή του προς τον Putin την Πέμπτη, ο Ζελένσκι ζήτησε κατάπαυση του πυρός και απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με τη γενικευμένη ρωσική εισβολή το 2022.

Έγραψε ότι θα ήταν «λάθος να περιμένουμε απλώς» μέχρι η σύγκρουση να επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπλακεί σε προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, όμως ο πόλεμος με το Ιράν έχει πρόσφατα αποκτήσει προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα.

Μιλώντας στο οικονομικό φόρουμ την Παρασκευή, ο Πούτιν απέρριψε το αίτημα συνάντησης με τον Ζελένσκι και επανέλαβε τη θέση του ότι μια εκεχειρία θα επέτρεπε στην Ουκρανία να ανασυνταχθεί στρατιωτικά.

Τόνισε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας. Η πάγια θέση της Μόσχας είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, τις οποίες η Ρωσία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό, καθώς και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο NATO.

Η Ουκρανία απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να επιχειρήσει νέα εισβολή στο μέλλον.

Στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ, οι φιλορωσικές αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή δρομολογίων λεωφορείων σε δύο αυτοκινητοδρόμους έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones κατά ρωσικών γραμμών εφοδιασμού. Παράλληλα, κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τη χρήση των δρόμων αυτών «για λόγους ασφαλείας».

Η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία διοίκηση απαγόρευσε επίσης ορισμένα προαστιακά σιδηροδρομικά δρομολόγια και τις οργανωμένες μετακινήσεις ομάδων παιδιών εντός της περιοχής.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία ελέγχει πλήρως τη λεγόμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές δυνάμεις drones έχουν εντείνει τα πλήγματα στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι στόχος είναι οι ρωσικές υποδομές εφοδιασμού και μεταφορών. Σύμφωνα με αναλυτή που μίλησε στο BBC News, από τις αρχές Μαΐου έχουν πληγεί περισσότερα από 200 φορτηγά και πάνω από 30 βυτιοφόρα καυσίμων.

Στα τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία έχει αναπτύξει σημαντικά τον αμυντικό της τομέα και πλέον είναι σε θέση να πλήττει τακτικά στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Το Κίεβο έχει επικεντρώσει τις επιθέσεις του κυρίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πετρελαϊκές υποδομές, τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για τη στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Από την πλευρά της, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι στοχεύει αμάχους κατά τις επιθέσεις της.