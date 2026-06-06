Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική

Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι, να είμαστε πρωταγωνιστές για να εγγυηθούμε την προοδευτική αλλαγή, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Σε συνέντευξη του στο ΟΡΕΝ, το πρωί, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση, η οποία απέτυχε παταγωδώς, δεν μπορεί να απαντήσει στα διλήμματα της τουρκικής προκλητικότητας, στην ακρίβεια και στην οικονομία και μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική.

«Μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα θέματα μια κυβέρνηση που επί των ημερών της άφησε να εξελίσσεται το αφήγημα της "γαλάζιας πατρίδας", να μην ποντίζεται το καλώδιο, να είναι ανεξέλεγκτη η ακρίβεια, η αδυναμία να εξασφαλιστεί καλή αγοραστική δύναμη; Απέτυχε», ανέφερε.

Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική. "Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εγγυηθεί με το σχέδιο του» σημείωσε ο Κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε πλήρως ρεαλιστική τη στρατηγική του Κινήματος, επιχειρηματολογώντας για τις αδυναμίες του δόγματος αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας.

«Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι, να είμαστε πρωταγωνιστές για να εγγυηθούμε την προοδευτική αλλαγή. Είναι προϋπόθεση να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο Κ. Τσουκαλάς .

Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε κόμματα που ιδρύθηκαν 10 μέρες πριν, έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες, μετρούσαμε δυνητική επιρροή αυτών των κομμάτων επί 9 μήνες. Το κόμμα του κ. Σαμαρά σταμάτησε να μετριέται ως δυνητική επιρροή, ως τώρα μετριόταν και αυτό.

Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας, κι όχι μόνο τα ποσοστά που και εκεί υπάρχουν αποκλίσεις, αλλά αν εστιάσουμε στα ποιοτικά στοιχεία -από που παίρνει κάθε κόμμα τι-, θα δούμε και εκεί πολύ μεγάλες αποκλίσεις», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση των δύο πρώην Πρωθυπουργών, των κ.κ. Τσίπρα και Σαμαρά, τόνισε: «Στο θέμα της δεξιάς πολυκατοικίας η υποχωρητικότητα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Τουρκία αφήνει ένα χώρο στον κ. Σαμαρά. Στον χώρο της κεντροαριστεράς, λέει ο κ. Τσίπρας κάτι πιο προοδευτικό από το ΠΑΣΟΚ; Λέει κάτι πιο ρεαλιστικό; Πιο αριστερό; Πιο πατριωτικό; Δεν έχω ακούσει κάτι. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμά του. Το ακροατήριο του, σε επίπεδο δεξαμενών, φαίνεται πεπερασμένο. Όταν θα κάτσει η σκόνη, θα φανεί ποιος έχει σχέδιο, ποιος είναι έτοιμος να συγκρουστεί με καρτέλ και την εγχώρια ολιγαρχία αν χρειαστεί. Ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι ο προοδευτικός πρωταγωνιστής" .

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς ήταν σαφής σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Χ. Δούκα: «Χθες υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία επιβεβαίωσε την αυτόνομη εκλογική πορεία, τον στόχο της πρώτης θέσης και της πολιτικής αλλαγής που έχει ως προϋπόθεση να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, την αμφίπλευρη διεύρυνση και τον μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και εφόσον αυτή είναι η απόφαση όλων καλό είναι να μην υπάρχουν θολά μηνύματα από κανέναν», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ