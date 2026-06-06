Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την «εισβολή» επικίνδυνων ιδεολογιών

Ο Αμερικανός υπ. Άμυνας παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης για την απόβαση στη Νορμανδία.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό που αποκαλεί μία εισβολή από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, συνδέοντας την (παράνομη) μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης που έγινε την ημέρα της D-Day στη Νορμανδία, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του.

Τα σχόλια του Χέγκσεθ αντανακλούν την κριτική που γίνεται συχνά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ευρώπη, μία περιοχή για την οποία, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι στερείται αποτελεσματικής άμυνας, είναι ανίκανη ν’ αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, ασκώντας περιττή γραφειοκρατία και «λογοκρισία» κατά της ακροδεξιάς, ενώ οι εθνικιστές φωνές παραμένουν εκτός της εξουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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