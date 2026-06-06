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Rosneft: Απ' τα μέσα του 2027 θα μπορούσε να επιστρέψει η λειτουργικότητα στις αγορές πετρελαίου αν επιλυθεί η κρίση στον Περσικό

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Rosneft: Απ' τα μέσα του 2027 θα μπορούσε να επιστρέψει η λειτουργικότητα στις αγορές πετρελαίου αν επιλυθεί η κρίση στον Περσικό
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Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί στα 90-95 δολάρια του βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026, αναφέρει ο εκτελεστικός διευθυντής της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας παραγωγής πετρελαίου

Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή επιλυθεί, οι αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις βασικές αρχές λειτουργίας τους, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, δήλωσε σήμερα ο Ιγκόρ Σεχίν, εκτελεστικός διευθυντής της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας παραγωγής πετρελαίου Rosneft.

Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί στα 90-95 δολάρια του βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026 και να πέσει στα 80-85 δολάρια του βαρέλι έναν χρόνο αργότερα, εκτίμησε ο Σεχίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Πετρέλαιο
Στενά του Ορμούζ
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