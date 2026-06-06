Μπαρ (Fed): Η χαλάρωση εποπτείας των αμερικανικών τραπεζών αυξάνει τους κινδύνους

Προειδοποίησε, ότι οι αδυναμίες που δημιουργούνται από την απορρύθμιση μπορεί να μην είναι ορατές σήμερα, αλλά θα συσσωρεύονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην οικονομία.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Μάικλ Μπαρ, επέκρινε τις κινήσεις των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών τον τελευταίο χρόνο για τη χαλάρωση των κανόνων που διέπουν τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις αυτές «αποδυναμώνουν σημαντικά τη ρύθμιση και την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος».

«Πιστεύω ότι τα πρόσφατα μέτρα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και άλλων εποπτικών αρχών θα υπονομεύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα των τραπεζών και θα αυξήσουν τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», ανέφερε ο Barr σε ομιλία του το Σάββατο σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως προειδοποίησε, οι αδυναμίες που δημιουργούνται από την απορρύθμιση μπορεί να μην είναι ορατές σήμερα, αλλά θα συσσωρεύονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην οικονομία.

Σύμφωνα με τον Μπαρ, αξιωματούχοι που πρόσκεινται στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχουν προωθήσει αλλαγές που χαλαρώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μεγάλες τράπεζες της Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υποχρεώνουν τις μεγάλες τράπεζες να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας έναντι πιθανών ζημιών.

Ο περιορισμός του εύρους της εποπτείας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ώστε οι παραδοσιακές τράπεζες να ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά τους ομίλους ιδιωτικής χρηματοδότησης (private credit).

Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται σημαντικές νίκες για τον τραπεζικό κλάδο υπό την εποπτεία της Μισέλ Μπόουμαν, η οποία ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου της Fed για την τραπεζική εποπτεία πριν από έναν χρόνο. Η Μπόουμαν τοποθετήθηκε στη θέση αυτή μετά την παραίτηση του Μπαρ από τον ρόλο του επικεφαλής τραπεζικού επόπτη της Fed, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση με τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με τη θέση.

Ο Μπαρ προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των κανόνων για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και την εποπτεία μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τραπεζικών κρίσεων.

«Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας στη ρύθμιση και εποπτεία των τραπεζών είναι μια λεπτή άσκηση», είπε. «Οι τράπεζες χρειάζονται χώρο για να αναπτυχθούν ώστε η χρηματοδότησή τους να στηρίζει την καινοτομία και τις φιλοδοξίες της οικονομίας. Ταυτόχρονα, η εμπειρία έχει δείξει ότι χωρίς επαρκείς δικλίδες ασφαλείας, οι τράπεζες που επιδιώκουν μεγαλύτερα κέρδη μέσω της καινοτομίας μπορεί να αναλάβουν υπερβολικούς κινδύνους.»

Τόνισε επίσης ότι όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά επηρεάζουν επιχειρήσεις, νοικοκυριά και συνολικά την οικονομία.

«Με ισχυρά κεφάλαια και σταθερές πηγές χρηματοδότησης, τόσο οι μεμονωμένες τράπεζες όσο και το τραπεζικό σύστημα συνολικά μπορούν να απορροφήσουν ένα ευρύ φάσμα κραδασμών και απρόβλεπτων ζημιών, συνεχίζοντας παράλληλα να χορηγούν δάνεια», κατέληξε ο Μπαρ.

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