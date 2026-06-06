Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ε.E.»

Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δ. Τσιόδρας, πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας συζήτησαν, αναζητώντας δρόμους «για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια».

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η ημερίδα που οργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, με θέμα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ε.E.». Στην κατάμεστη αίθουσα του ΕΒΕΑ, πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας συζήτησαν, αναζητώντας δρόμους «για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια». Δύο ήταν τα βασικά συμπεράσματα που αναδείχθηκαν: πρώτο, ο αναβαθμισμένος και στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη και, δεύτερο, η ανάγκη να κάνει η Ευρώπη γρήγορα βήματα προς την ενεργειακή της απεξάρτηση, τη διασύνδεση των δικτύων και την ενοποίηση των αγορών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, που τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή οικονομία, χωρίς ενεργειακή ασφάλεια». Στον δικό του βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό, ο πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Ενέργεια Borys Budka, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στην ηλιακή ενέργεια, αποτελεί κόμβο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και κατέληξε λέγοντας ότι «οι προσιτές τιμές ενέργειας, η σταθερότητα της αγοράς, οι διασυνδέσεις, η ενοποίηση των αγορών, δεν είναι ζητούμενα μόνον ελληνικά –είναι ευρωπαϊκά».

Στο πρώτο πάνελ της ημερίδας, τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σπύρος Δημητρέλλης, διευθυντής του Capital.gr. Με θέμα τις «ελληνικές και ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές» μίλησαν ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε εθνική υπόθεση την ανάπτυξη υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας και τόνισε ότι χρειάστηκε πολλή δουλειά για να συγκεντρωθούν τα δεδομένα εκείνα, που μαζί με την πολιτική σταθερότητα έπεισαν τους αμερικανικούς κολοσσούς να έρθουν και να επενδύσουν εδώ. Ο υπουργός Ενέργειας είπε ότι, εφόσον οι ερευνητικές γεωτρήσεις πάνε καλά, η Ελλάδα θα γίνει παραγωγός φυσικού αερίου και τότε «θα κρατάμε την τύχη και το μέλλον μας στα δικά μας χέρια». Μιλώντας για τον περίφημο κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου, υπογράμμισε ότι μάς ανοίγει μια ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων καταναλωτών και η ευρύτερη αξιοποίησή του αποτελεί εθνικό στοίχημα!

Ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε την ανάγκη σταδιακής ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης, πρόσθεσε παράλληλα ότι στα επόμενα χρόνια οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξάνονται συνεχώς και γι’ αυτό είναι κρίσιμο για τους πολίτες αλλά και για τη βιομηχανία να διασφαλίσουμε επαρκή ενέργεια σε προσιτές τιμές. Επεσήμανε δε αναφέροντας και τις σχετικές παρεμβάσεις που κι ο ίδιος έχει κάνει, τη σημασία των επενδύσεων στα δίκτυα οι οποίες θα εξαπλασιαστούν στον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης και αποτελούν σημαντική προϋπόθεση ώστε να σταματήσει η σημαντική διακύμανση τιμών ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.

Στο δεύτερο πάνελ της ημερίδας, μίλησε ο επικεφαλής ευρωπαϊκών υποθέσεων της διεθνούς οργάνωσης παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου (IOGP) Iskren Kirilov, με συντονίστρια την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ και πρώην υφυπουργό Ενέργειας. Ο κ. Kirilov διαπίστωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπάρχουν σήμερα «δύο ατζέντες»: η προηγούμενη, που ήταν αδιάλλακτα πράσινη, και η πιο ρεαλιστική που έχει εμφανιστεί τώρα, δίνει έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στις διεθνείς αγορές, με σύνθημα «η απανθρακοποίηση δεν μπορεί να σημαίνει αποβιομηχάνιση». Είπε ότι η Ελλάδα, ακριβώς επειδή διακρίνεται για την πολιτική της σταθερότητα, μπορεί να δώσει στην περιοχή των Βαλκανίων «την ισχυρή ηγεσία που είναι απολύτως αναγκαία» για την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων –και κάλεσε τη χωρα μας να το πράξει!

Στο τρίτο πάνελ της ημερίδας, tη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά και συμμετείχαν: ο πρόεδρος της Helleniq Energy Σπήλιος Λιβανός, η CEO της AKTOR LNG Μaria Rita Galli, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ Κωνσταντίνος Νάζος και η CEO της εταιρείας Optimus Energy, Όμιλος ΤΕΡΝΑ Στέλλα Ζαχαρία. Οι ομιλητές προσδιόρισαν τη θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη μιλώντας για τις εξελίξεις που αφορούν στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, στον «κάθετο διάδρομο» για LNG που αναβαθμίζει ενεργειακά και γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και στον τρόπο κάλυψής τους καθώς και στους νέους τύπους καυσίμων και την πρόοδο που συντελείται σε αυτούς τους τομείς.

Στον χαιρετισμό που έστειλε στην εκδήλωση, ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή μετάβαση και ολοκλήρωση Lukasz Kolinski επισήμανε ότι η Ελλάδα «αναδεικνύεται σε ενεργειακή πύλη στρατηγικής σημασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και, με τη γεωγραφική θέση και τις υποδομές της, «διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον ενεργειακό μας μετασχηματισμό».

Στο τέταρτο πάνελ, συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος Πένυ Αβραμίδη και το θέμα που συζητήθηκε αφoρούσε στα δίκτυα, τις εναλλακτικές πηγές και τον δρόμο για πιο προσιτή ενέργεια. Μίλησαν: από τον ΔΕΔΔΗΕ η Βάσω Νταλή Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, ο Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΑΔΜΗΕ Νίκος Μπουλαξής, ο Chief Executive Director, Integrated Utility της METLEN Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομίλου Motor Oil Κωνσταντίνος Χατζηφώτης και ο Γιάννης Καρύδας από το Copelouzos Group (Chief Executive Officer Renewables & Energy Storage & Managing Director of GREGY Interconnector). Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη και στα επενδυτικά σχέδια για ανάπτυξη των δικτύων ώστε να μην χάνεται σημαντικό μέρος της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, στα σχέδια για την δημιουργία μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας, στη διασύνδεση των νησιών και στους τρόπους με τους οποίους θα οδηγηθούμε σε μειώσεις τιμών.

Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρ.Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντης Μπελέρης, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, πρ. υπουργός Στέλιος Πέτσας, η αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αλεξάνδρα Πάλλη, ο ΓΓ Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας και στελέχη από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ενεργειακό χώρο.