Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Yποστηρίζει ότι ο ΔΟΑΕ πολιτικοποιεί την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Yποστηρίζει ότι ο ΔΟΑΕ πολιτικοποιεί την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Τεχεράνη κατηγορεί τον ΔΟΑΕ ότι χρησιμοποιεί τις συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δημιουργήσει “ασάφεια” γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θα πρέπει ν’ αποφύγει την μετατροπή των τεχνικών αναφορών “σε εργαλεία άσκησης πολιτικής πίεσης”, εάν επιθυμεί να συνεισφέρει σε μία διπλωματική λύση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απώλεια της εποπτείας του ΔΟΑΕ σε μερικές εγκαταστάσεις προκλήθηκε από επιθέσεις κι όχι από την έλλειψη συνεργασίας από τη μεριά του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο ΔΟΑΕ χρησιμοποιεί τις συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δημιουργήσει “ασάφεια” γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μακριά από τις επενδύσεις παραμένουν οι Έλληνες - Μικρή η συμμετοχή των ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές

Τέσσερις χρυσές συμβουλές για να «λάμψετε» σε μια επαγγελματική συνέντευξη

Ο «χάρτης» ζήτησης και τιμών στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες – Ρεκόρ διεθνούς ενδιαφέροντος, που εστιάζουν οι αγοραστές

tags:
Ιράν
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider