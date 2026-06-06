Ιράν: Yποστηρίζει ότι ο ΔΟΑΕ πολιτικοποιεί την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης

Η Τεχεράνη κατηγορεί τον ΔΟΑΕ ότι χρησιμοποιεί τις συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δημιουργήσει “ασάφεια” γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θα πρέπει ν’ αποφύγει την μετατροπή των τεχνικών αναφορών “σε εργαλεία άσκησης πολιτικής πίεσης”, εάν επιθυμεί να συνεισφέρει σε μία διπλωματική λύση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απώλεια της εποπτείας του ΔΟΑΕ σε μερικές εγκαταστάσεις προκλήθηκε από επιθέσεις κι όχι από την έλλειψη συνεργασίας από τη μεριά του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο ΔΟΑΕ χρησιμοποιεί τις συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δημιουργήσει “ασάφεια” γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ