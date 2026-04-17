«Άλμα» ελέω... Ορμούζ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι για τους αεροπορικούς κολοσσούς της Ευρώπης μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αναπτέρωσε την επενδυτική ψυχολογία, καθώς υπάρχει αισιοδοξία πως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βαίνει προς αποκλιμάκωση μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ- Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 1,47% στις 626 μονάδες, με τον ταξιδιωτικό τομέα να καταγράφει κέρδη άνω του 5%, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων των κολοσσών του κλάδου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες είχαν διακοπεί με την έναρξη των εχθροπραξιών. Ο δείκτης Eurostoxx 50 έκλεισε στις 6.057,71 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,10%.

Στους επιμέρους δείκτες, ράλι 2,27% σημείωσε ο δείκτης DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 24.702 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με άνοδο 1,97% στις 8.425 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 πρόσθεσε 0,73% για να διαμορφωθεί στις 10.667 μονάδες, ενώ στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε κατά 1,75% στις 48.869 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε με άνοδο 2,18% στις 18.484 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης, με την Wizz Air να προσθέτει 7,6%, την Lufthansa να ενισχύεται κατά 5,6% και την easyJet να κερδίζει 6,1%. Κέρδη άνω του 6% σημείωσε και μετοχή της International Consolidated Airlines Group -ιδιοκτήτριας των British Airways, Vueling και Aer Lingus, ενώ με άνοδο 5,4% έκλεισε και ο τίτλος της TUI στην Φρανκφούρτη.

Στον αντίποδα, με απώλειες έκλεισαν οι μετοχές των πετρελαϊκών κολοσσών, εν μέσω νέας βουτιάς των τιμών του πετρελαίου. Η βρετανική BP υποχώρησε κατά 7,4%, ενώ η Shell έχασε 5,6%. Παρόμοια εικόνα και για την νορβηγική Vår Energi, με τη μετοχή της να κλείνει 6,2% χαμηλότερα. Την Παρασκευή, το αμερικανικό αργό παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 13,11% στα 82,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent -παγκόσμιο σημείο αναφοράς- για παραδόσεις Ιουνίου σημειώνει βουτιά 11,77% στα 87,69 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, με σημαντικές απώλειες σχεδόν 4% έκλεισε η μετοχή της Ericsson στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, καθώς ο σουηδικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος είδε τα κέρδη α' τριμήνου να υπολείπονται των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία, για όσο ακόμα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από την Βηρυτό και το Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον οργανισμό λιμένων και ναυτιλίας του Ιράν.

