Παπουτσάνης: Στα 0,047 ευρώ/μετοχή το μέρισμα του 2025, από 27/4 οι πληρωμές

Η Παπουτσάνης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 17η Απριλίου 2026, το μέρισμα της χρήσης 2025 καθορίστηκε σε συνολικό μικτό ποσό 2.438.873,46 €, εκ των οποίων τα 1.083.943,76 € πληρώθηκαν ως προσωρινό μέρισμα τον Οκτώβριο του 2025.

Το υπόλοιπο μικτό ποσό του μερίσματος προς καταβολή ανέρχεται σε 1.354.929,70€ €. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή διαμορφώνεται στο 0,0504926174 €, προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία στις 17.04.2026.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0479679865€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 21η Απριλίου 2026.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 22η Απριλίου 2026 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 27η Απριλίου 2026.

H απόδοση της χρηματικής διανομής στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 27.04.2026 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιωμάτων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 27η Απριλίου 2027).

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2025 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.