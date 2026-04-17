Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλό δύο μηνών ο Γενικός Δείκτης – 10ήμερο άλμα 24% στις τράπεζες

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ιράν για προσωρινό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, για όσο διάστημα διατηρείται η εκεχειρία στον Λίβανο, «σφράγισε» το κλείσιμο της χρηματιστηριακής εβδομάδας.

Ενώ οι τιμές του πετρελαίου αντιδρούσαν με κατακόρυφη πτώση κάτω από τα 90 δολάρια, οι ευρωπαϊκές αγορές διεύρυναν τα κέρδη τους και με το βελτιωμένο αυτό κλίμα ευθυγραμμίστηκε και η ελληνική αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, που μέχρι τις 15:30 είχε κινηθεί κυρίως σε αρνητικό έδαφος, «σκαρφάλωσε» έως τις 2.322 μονάδες, για να κλείσει τελικά με κέρδη 1,50% στις 2.309,10 μονάδες.

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή κλεισίματος σε διάστημα δύο μηνών για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος έκλεισε την εβδομάδα με συνολική άνοδο 3,74% και μείωσε την απόστασή του από τα υψηλά του Φεβρουαρίου στο 4,1%.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η ανοδική αντίδραση για τον δείκτη των τραπεζών, που βρέθηκε έως το +4,7%, πριν κλείσει ενισχυμένος 3,91% στις 2.716,72 μονάδες. Με τη σημερινή του άνοδο, ο ΔΤΡ συμπλήρωσε ένα δυναμικό δεκαήμερο, στη διάρκεια του οποίου καταγράφει κέρδη 24,62%, με 6 ανοδικές και 4 πτωτικές συνεδριάσεις.

Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη ξεχώρισε η άνοδος 5,56% της Alpha Bank στα 3,93 ευρώ, οι Optima και Eurobank ακολούθησαν με κέρδη 4,90% και 4,40% αντίστοιχα, ενώ για την Τρ. Πειραιώς τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3,48% στα 8,67 ευρώ. Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ που ενισχύθηκαν 2,965 και 2,81% αντίστοιχα.

Ασφαλώς το ενδιαφέρον όλων στρέφεται τώρα στη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αρχικής συμφωνηθείσας διάρκειας 10 ημερών, η οποία είχε τεθεί ως προϋπόθεση από το Ιράν για τη συμμετοχή του σε περαιτέρω ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αν και η εκεχειρία χαρακτηρίζεται εύθραυστη, η ανακοίνωση του Ιράν προσφέρει ανακούφιση στις αγορές, που υποδέχονται θετικά μια προσωρινή έστω εκτόνωση της πίεσης που είχε συσσωρευτεί στην αγορά ενέργειας.

Το βλέμμα παραμένει στραμμένο και στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει δηλώσει ότι ο επόμενος γύρος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στο ταμπλό του ΧΑ, συνολικά 89 μετοχές έκλεισαν την Παρασκευή σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 24 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 36 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών να διαμορφώνεται σε 3,7:1.

Σε υψηλά επίπεδα ο συνολικός τζίρος, που διαμορφώθηκε σε 365 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,18 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η ElvalHalcor με άνοδο 4,74% στα 4,20 ευρώ, η Viohalco ακολούθησε με άνοδο 3,79%, ενώ κέρδη άνω του 3% σημείωσαν και οι Aegean (+3,09%) και Cenergy (+3,02%).

Σε θετικό έδαφος βρέθηκαν επίσης οι μετοχές των Jumbo (+2,96%), Aktor (+1,45%), ΔΑΑ (+1,29%), ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ (+0,64%) και Τιτάν (+0,21%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil, που υποχώρησε 3,39% στα 36,52 ευρώ, και η ΔΕΗ με απώλειες 2,19% στα 18,72 ευρώ. Στο -1,67% το κλείσιμο της Σαράντης, στο -1,54% ο ΟΤΕ που έκλεισε στα 17,92 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Metlen (-0,55%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,39%), Helleniq Energy (-0,26%), Coca-Cola HBC (-0,20%), Lamda Development (-0,16%) και Allwyn (-0,07%).