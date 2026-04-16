Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΔΕΗ πίεσαν τον Γενικό Δείκτη

Με αρνητικό πρόσημο και πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας έκλεισε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, παρά την απόπειρα να κινηθεί, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, πάνω από τις 2.300 μονάδες.

Καταλυτικές ήταν οι πιέσεις στις τράπεζες, όπως και οι πιέσεις στη ΔΕΗ που ενδοσυνεδριακά έφτασε να υποχωρεί έως και άνω του 5%. Να σημειωθεί ότι ο τραπεζικός δείκτης έχει πραγματοποιήσει ένα ράλι της τάξης του 22,6% από τις 31 Μαρτίου, και σήμερα, μετά τις χθεσινές οριακές απώλειες, διόρθωσε σε ποσοστό περί του 2%.

Οι εξελίξεις αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν (αλλά και αυτές ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο) παραμένουν στο επίκεντρο. Ξένοι αναλυτές εστιάζουν το ενδιαφέρον στα δύο πιο ακανθώδη ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήτοι την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πάντως οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες. Αφενός διότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «επισήμως ζητήσει παράταση της εκεχειρίας», αφετέρου διότι ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η συνέχιση εξαγωγών ή εισαγωγών στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν ή την Ερυθρά Θάλασσα, εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Ενδεικτική και η εκτίμηση της ING, που αναμένει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες, διάστημα που αφήνει περιθώρια για αναζωπύρωση της έντασης και ενδεχομένως για περιορισμένες, στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες. Πάντως στο βασικό της σενάριο η ING αναμένει ότι οι ενεργειακές ροές θα ανακάμψουν σταδιακά μέσα στο β’ τρίμηνο, με τη μέση τιμή του πετρελαίου να διαμορφώνεται στα 96 δολάρια το βαρέλι.

Στην «εξίσωση» μπαίνει και η συνεδρίαση της ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα, με κάποιους αξιωματούχους να κλίνουν προς τη διατήρηση αμετάβλητων επιτοκίων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Κι αυτό, για να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν, να αξιολογηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και να αποφευχθεί μια ενδεχομένως αδικαιολόγητη επιβάρυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε αυτό το κλίμα, και ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σημείωναν οριακά κέρδη, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισε με πτώση 0,63% στις 2.274,98 μονάδες, παρά τα ενδοσυνεδριακά κέρδη έως 0,96%.

Μεγαλύτερη η διακύμανση για τον δείκτη των τραπεζών, που από το +1,30% βρέθηκε να διολισθαίνει, για να κλείσει τελικά με απώλειες 2,06% στις 2.616,99 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινήθηκε μόνο η Optima, ενισχυμένη 1,05% στα 9,18 ευρώ. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Eurobank και ΕΤΕ με απώλειες 2,96% και 2,93% αντίστοιχα, η Τρ. Πειραιώς υποχώρησε 1,55% στα 8,38 ευρώ, ενώ για την Alpha Bank οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 1,43% στα 3,72 ευρώ. Μικρές απώλειες 0,27% για την Τρ. Κύπρου στα 9,30 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 74 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 40 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 35 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες. Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 329,3 εκατ. ευρώ, με αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων έφτασε τα 51,32 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων το 46% περίπου, ήτοι 23,75 εκατ. ευρώ, αφορούσε πακέτα στην Τρ. Πειραιώς).

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η εικόνα ήταν μικτή. Ανοδικά ξεχώρισαν οι τίτλοι των Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με κέρδη 3,53% και 3,05% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Lamda Development με άνοδο 2,27% στα 6,32 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ ενισχυμένη 1,525 στα 9,37 ευρώ, και με μικρότερα κέρδη οι μετοχές των Aegean (+0,91%), Motor Oil (+0,80%), Jumbo (+0,77%), Helleniq Energy (+0,67%), Coca-Cola HBC (+0,59%), Allwyn(+0,25%), Σαράντης (+0,13%) και ΟΤΕ (+0,11%). Χωρίς μεταβολή στα 11 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της Aktor, όπως και η Viohalco στα 14,26 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκε η ΔΕΗ με πτώση 4,25% στα 19,14 ευρώ, ο τίτλος της Τιτάν υποχώρησε 0,83% στα 47,60 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι ElvalHalcor (-0,74%), Cenergy (-0,58%) και ΔΑΑ (-0,09%).