ING: Θα χρειαστούν 2-4 εβδομάδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Στο νέο βασικό σενάριο της ING, η παράταση των διαπραγματεύσεων αφήνει περιθώρια για αναζωπύρωση της έντασης και ενδεχομένως για περιορισμένες, στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα παραταθούν και θα χρειαστούν ακόμη 2 έως 4 εβδομάδες μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία, να αρχίσει να υποχωρεί η αβεβαιότητα και να επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, εκτιμά σε ανάλυσή του ο επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING, Carsten Brzeski.

Στο νέο βασικό σενάριο της ING, η παράταση των διαπραγματεύσεων αφήνει περιθώρια για αναζωπύρωση της έντασης και ενδεχομένως για περιορισμένες, στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες. Ακόμη και τότε, όμως, η επιστροφή της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα δεν θα είναι άμεση, εκτιμά ο Brzeski, καθώς ασφαλιστές και πλοιοκτήτες θα κινηθούν αρχικά με μεγάλη προσοχή. Σε αυτό το σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους. Στο βασικό σενάριο της ING, οι ενεργειακές ροές αναμένεται να ανακάμψουν σταδιακά μέσα στο β’ τρίμηνο, αλλά να παραμείνουν παραμένουν κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα έως το τέλος του έτους τουλάχιστον, με τις τιμές του πετρελαίου να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 96 δολάρια ανά βαρέλι στο β’ τρίμηνο.

«Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Παρότι είχα την τύχη να ζήσω τον Ψυχρό Πόλεμο μόνο ως παιδί, παραμένει σχεδόν αδιανόητο ότι σήμερα οι οικονομολόγοι καλούνται να γίνουν ειδικοί στον πόλεμο ή έστω στις οικονομικές επιπτώσεις των συγκρούσεων» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Carsten Brzeski και προσθέτει: «Το σημαντικότερο μάθημα είναι ότι η πρόβλεψη της εξέλιξης μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι σχεδόν αδύνατη. Γι’ αυτό, αντί για απόλυτες εκτιμήσεις, το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ανάλυση σεναρίων. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς και τα κανάλια μετάδοσης των επιπτώσεων, όχι να προσποιηθούμε ότι γνωρίζουμε πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία».

Δευτερογενείς επιπτώσεις

Ο ίδιος τονίζει ότι όσο παρατείνεται ο de facto αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων για την παγκόσμια οικονομία.

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ήδη αισθάνονται την πίεση από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Οι επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν, αντιμετωπίζοντας είτε νέους περιορισμούς στις εφοδιαστικές αλυσίδες είτε ενεργειακό κόστος που καθιστά μη βιώσιμη την παραγωγή ή και τα δύο ταυτόχρονα.

Στο μεταξύ, τα δημόσια οικονομικά και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι πιο επιβαρυμένα, περιορίζοντας τα περιθώρια δημοσιονομικής στήριξης, ενώ το στασιμοπληθωριστικό «βάρος» που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει τις Κεντρικές Τράπεζες αντιμέτωπες με μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Η εκτίμηση της ING είναι ότι θα ανοίξει εκ νέου ένα χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωζώνης, καθώς η Fed αναμένεται να προχωρήσει αργότερα μέσα στο έτος σε μειώσεις επιτοκίων, ενώ η ΕΚΤ θα υιοθετήσει πιο επιφυλακτική προσέγγιση, με μία αύξηση επιτοκίων περισσότερο συμβολικού χαρακτήρα.