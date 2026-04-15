Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη

Συνολικά 27 φορές άλλαξε πρόσημο ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας την Τετάρτη, πριν κλείσει τελικά σε οριακά θετικό έδαφος. Cenergy και ΔΕΗ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Συνολικά 27 φορές άλλαξε πρόσημο ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας την Τετάρτη, κινούμενος σε στενό εύρος διακύμανσης μόλις 14 μονάδων, πριν κλείσει τελικά σε οριακά θετικό έδαφος.

Μετά την ενθουσιώδη άνοδο της Τρίτης, η επιφυλακτικότητα σήμερα ήταν εμφανής στο ταμπλό και αποτυπώθηκε, μεταξύ άλλων, και στον μειωμένο κατά 39% τζίρο που διαμορφώθηκε σε 287,5 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων το 15% περίπου, ήτοι 41,9 εκατ. ευρώ, αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Παρόμοια επιφυλακτικότητα παρατηρήθηκε και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με τον γερμανικό DAX να σημειώνει οριακή άνοδο, τον γαλλικό CAC40 να κινείται μόνιμα πτωτικά και τον βρετανικό FTSE100 να κινείται με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών και, κυρίως, οι αλλοπρόσαλλες κινήσεις εκ μέρους των ΗΠΑ που, ενώ έχουν προχωρήσει στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς βεβαίως να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να συμφώνησαν σε δεύτερο γύρο συνομιλιών, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ τίθεται ως όρος για τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος, κάτι που φαίνεται να καθιστά πιο δύσκολο το «στοίχημα» ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου.

Αν μέχρι τη λήξη της εκεχειρίας δεν υπάρξει συμφωνία, το πιθανότερο είναι ότι η νευρικότητα στις αγορές θα επιστρέψει, σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, επισημαίνοντας ότι ακόμη κι αν αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση, το σημερινό αδιέξοδο από μόνο του δημιουργεί έντονο προβληματισμό, ειδικά στις αγορές ενέργειας.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.289,44 μονάδες με οριακή άνοδο 0,22% και πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας.

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών, που όμως ανέκαμψε από τα χαμηλά ημέρας και περιόρισε τις απώλειές του σε 0,06% στις 2.672,06 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η εικόνα ήταν μικρή, με την Τρ. Πειραιώς να κλείνει ενισχυμένη 0,64% στα 8,51 ευρώ και τις Eurobank και Τρ. Κύπρου να ακολουθούν με κέρδη 0,32%. Στον αντίποδα βρέθηκε η Optima με απώλειες 1,09% στα 9,08 ευρώ, ενώ ΕΤΕ και Alpha Bank υποχώρησαν σε ποσοστό 0,59% και 0,53% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,9:1, με 78 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 41 σε αρνητικό και 31 αμετάβλητους.

Στον FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος των Cenergy και ΔΕΗ σε ποσοστό 2,27% και 2,09% αντίστοιχα, ενώ με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Aegean (+1,78%), Allwyn (+1,25%) και ΕΥΔΑΠ (+1,10%). Ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, και οι μετοχές των Lamda Development (+0,98%), Σαράντης (+0,91%), Jumbo (+0,77%), Metlen (+0,63%), ΟΤΕ (+0,44%), και Aktor (0,36%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των Τιτάν (-1,84%) και Helleniq Energy (-1,73%), ενώ με απώλειες άνω του 1% έκλεισαν και οι τίτλοι των Motor Oil (-1,32%) και ElvalHalcor (-1,10%). Στα 39,66 ευρώ με απώλειες 0,95% ολοκλήρωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 0,39% κινήθηκε η Coca-Cola HBC.