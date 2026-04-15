WSJ: Καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για νέα συνάντηση

Σε καταρχήν συμφωνία για νέα συνάντηση και δεύτερο γύρο συνομιλιών φέρονται να συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με τη WSJ, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη αποφασίσει για την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης. Σύμφωνα εξάλλου με ιρανικά ΜΜΕ, μια αντιπροσωπεία του Ισλαμαμπάντ που ηγείται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, πήγε στην Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Παράλληλα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος είχε μεσολαβήσει στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έφτασε το απόγευμα στην Τεχεράνη, με στόχο «να κλείσει το χάσμα» μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η πακιστανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο Μουνίρ μεταφέρει ένα νέο μήνυμα της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη και θα συζητήσει το θέμα των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία των συνομιλιών που είχαν ΗΠΑ και Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ. Νωρίτερα, η ιρανική διπλωματία ανέφερε ότι οι «συνομιλίες» με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Από την Κυριακή, όταν η ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη, έχουν γίνει ανταλλαγές πολλών μηνυμάτων μέσω του Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του πως «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ και η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη για αυτό. «Το κάνω και για αυτούς - Και (για) τον Κόσμο», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσε μια μεγάλη, χορταστική αγκαλιά όταν πάω εκεί σε μερικές εβδομάδες». Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε, πάντως, καθησυχαστικός για τις επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας, δηλώνοντας ότι δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το Fox News ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ζήτησε με επιστολή από τον πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να μην δίνει όπλα στο Ιράν και ο Σι απάντησε ότι η Κίνα δεν εφοδιάζει την Τεχεράνη. «Του έγραψα επιστολή ζητώντας του να μην το κάνει, και μου έγραψε επιστολή λέγοντας, ουσιαστικά, ότι δεν το κάνει», υπογράμμισε ο Τραμπ.

WP: Οι ΗΠΑ θα στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μ. Ανατολή

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε προσώρας να επαληθεύσει την πληροφορία.

Το ΑΡ ανέφερε ότι οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για έναν ακόμα γύρο συνομιλιών, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι μεσολαβητές στοχεύουν στην παράταση της εκεχειρίας, η οποία λήγει στις 22 Απριλίου, για τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία.

Ανέφεραν ότι και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «κατ' αρχήν συμφωνία» για την παράταση. Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος συμμετέχει στις επαφές, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται για την επίτευξη συμβιβασμού στα τρία κύρια αμφισβητούμενα σημεία, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος, του Στενού του Ορμούζ και των πολεμικών αποζημιώσεων.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας για πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ για πρώτη φορά μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων. «Επείγουσα προειδοποίηση για τους κατοίκους τους νότιου Λιβάνου που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχράνι… αεροπορικές επιθέσεις είναι σε εξέλιξη» και ο στρατός «επιχειρεί εντατικά στην περιοχή», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.