Τεχνολογικό ράλι στην Wall Street - Κέρδη 2% για τον Nasdaq

Συνέχεια στο ράλι της Δευτέρας για την Oracle, στο +4% η Nvidia.

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την πιθανότητα νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να αναπτερώνει το ηθικό των επενδυτών, οι οποίοι ευελπιστούν πως η σύγκρουση που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή και έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας θα τερματιστεί σύντομα, εξομαλύνοντας τις μεταφορές πετρελαίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 317 μονάδων ή 0,66% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 48.535 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,18% στις 6.967 μονάδες. Ακόμα καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να κλείνει με κέρδη 1,96% στις 23.639 μονάδες. Πρόκειται για την δεύτερη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση για τον S&P 500, ο οποίος την Δευτέρα διέγραψε τις απώλειες που έφερε στην αγορά η πολεμική αναμέτρηση Τεχεράνης - Ουάσιγκτον.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, συνέχεια στο ράλι της Δευτέρας έδωσε η Oracle, με τον τίτλο της εταιρείας να ενισχύεται άνω του 4%, ενώ κέρδη 3,8% σημείωσε και η μετοχή της Nvidia. Η Palantir κατέγραψε άνοδο 2,5%.

Στον τραπεζικό κλάδο, «βουτιά» άνω του 5% σημείωσε η μετοχή της Wells Fargo, παρά το γεγονός πως τα έσοδα της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 19% στα 2,17 δισ. δολάρια στο α' τρίμηνο του 2026.

Στον αντίποδα, κέρδη 2,6% σημείωσε η μετοχή της Citi, η οποία πέτυχε τα καλύτερα τριμηνιαία έσοδά της εδώ και μία δεκαετία, ενώ ο τίτλος της Blackrock ενισχύθηκε κατά 3% μετά τις ανακοινώσεις της επενδυτικής εταιρείας για τις επιδόσεις της στο προηγούμενο τρίμηνο, με τα κέρδη της να εκτοξεύονται κατά 26% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, απώλειες 0,8% κατέγραψε η μετοχή της JP Morgan, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός παρουσίασε έσοδα στα 50,54 δισ. δολάρια για το α' τρίμηνο του 2026 αυξημένα κατά 10%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ παρουσίασε επιτάχυνση 4% τον Μάρτιο, με τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) στη μεγαλύτερη άνοδό του σε 12μηνη βάση από τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο δομικός PPI κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,8% ενώ με εξαίρεση τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις υπηρεσίες, κατέγραψε άνοδο 0,2% μηνιαίως και 3,6% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης που προσμετρά το κόστος παραγωγής για αγαθά και υπηρεσίες, αυξήθηκε εποχικά 0,5% σε μηνιαία βάση, πολύ κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,1%, σύμφωνα με το CNBC.