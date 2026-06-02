Στο τραπέζι η μελλοντική παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Λιθουανία

Ο υπουργός ανέφερε ότι συζήτησε την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στη διάσκεψη «Διάλογος Σανγκρί-Λα» στη Σιγκαπούρη την περασμένη εβδομάδα.

Η μελλοντική παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Λιθουανία «εξετάζεται», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, προσθέτοντας ότι, αν και η Ουάσιγκτον τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα αφιχθεί νέα ομάδα στρατευμάτων που θα αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα, δεν γνωρίζει πότε θα αφιχθεί και ποια θα είναι η δύναμη της.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν χιλιάδες στρατιώτες που βρίσκονται στη Γερμανία και την Πολωνία, καθώς διευρύνεται το χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των συμμάχων και εταίρων του στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στη Λιθουανία, οι αμερικανικές δυνάμεις που επί του παρόντος σταθμεύουν στη χώρα αποχωρούν όπως αναμενόταν, αλλά η επόμενη προγραμματισμένη ομάδα δεν φτάνει, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας.

«Η (επόμενη) εναλλαγή βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση... καθώς ο αριθμός των (αμερικανικών στρατευμάτων) στην Ευρώπη μεταβάλλεται, αυτό οδηγεί φυσικά σε επανεξέταση της στρατηγικής θέσης στην περιοχή», δήλωσε ο Κάουνας στους δημοσιογράφους στο Βίλνιους. Η κίνηση αυτή θα αφήσει τη Λιθουανία για πρώτη φορά από το 2020 χωρίς το αμερικανικό τάγμα τεθωρακισμένων, δύναμης περίπου 1.000 στρατιωτών στο έδαφός της.

Ο υπουργός ανέφερε ότι συζήτησε την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στη διάσκεψη «Διάλογος Σανγκρί-Λα» στη Σιγκαπούρη την περασμένη εβδομάδα.

«Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι (η επόμενη εναλλαγή στη Λιθουανία) θα πραγματοποιηθεί, αλλά πότε ακριβώς, με ποιες δυνατότητες και σε ποιο μέγεθος – αυτό πρόκειται να ανακοινωθεί», δήλωσε ο Κάουνας.

«Μας διαβεβαίωσαν ότι η περιοχή της Βαλτικής είναι ζωτικής σημασίας για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, αναγνωρίζουν τις επενδύσεις μας και οι αμυντικές μας δαπάνες παρουσιάζονται ως παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους συμμάχους», πρόσθεσε.

Η Λιθουανία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, έχει τριπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες από το 2022 και αναμένεται να δαπανήσει το 5,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της για την άμυνα φέτος.

Η τρέχουσα αμερικανική εναλλαγή, η οποία έφτασε τον Οκτώβριο του 2025, αποτελείται από δύο τάγματα της 1ης Μεραρχίας Ιππικού με έδρα το Τέξας, με άρματα μάχης Abrams, θωρακισμένα οχήματα Bradley και αυτοκινούμενα πυροβόλα Paladin, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας.

Τα στρατεύματα αυτά ήταν τα πρώτα που στεγάστηκαν στις νέες μόνιμες εγκαταστάσεις που η Λιθουανία κατασκεύασε για αυτά στη στρατιωτική βάση Pabrade, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ