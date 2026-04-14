Πτώση ως 8% για το πετρέλαιο εν μέσω αισιοδοξίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Κάτω από τα 95 δολάρια το brent, σε χαμηλά δύο εβδομάδων το WTI.

Ισχυρές απώλειες σημείωσε την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αισιοδοξίας για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου WTI παράδοσης Μαΐου έχασαν σχεδόν 8% στα 91,28 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα πιο ενεργά συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου υποχώρησαν άνω του 4% στα 88,52 δολάρια. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παράδοσης Ιουνίου σημείωσε απώλειες 4,4% στα 94,79 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post. «Πρέπει να μείνετε εκεί, όντως, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε περισσότερο πρόθυμοι να πάμε εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ.⁠

Νωρίτερα, αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν ανέφερε στο Reuters πως ένας νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης, ενώ πηγές που είχε επικαλεστεί νωρίτερα το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, είχαν δηλώσει ότι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Στο μεταξύ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν θα παρατείνει την προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο, η οποία είχε αποφασιστεί τον περασμένο μήνα με σκοπό να μετριάσει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην αγορά των υδρογονανθράκων.

«Η προσωρινή άδεια που επιτρέπει την πώληση του ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται επί του παρόντος εγκλωβισμένο στη θάλασσα λήγει σε λίγες ημέρες και δεν θα ανανεωθεί», έγραψε το υπουργείο Οικονομικών στον λογαριασμό του στο X.

Από την πλευρά του, ο ΔΟΕ προβλέπει πλέον ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 80.000 βαρέλια την ημέρα το 2026, μια σημαντική πτώση από την αύξηση των 640.000 βαρελιών την ημέρα σε ετήσια βάση που είχε προβλέψει στην προηγούμενη μηνιαία έκθεσή του. Μάλιστα, για το β' τρίμηνο προβλέπει μείωση 1,5 εκατ. βαρελιών την ημέρα στην πιο απότομη πτώση της κατανάλωσης από την πανδημία Covid-19 σύμφωνα με το investing.com.