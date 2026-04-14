Σε υψηλό 12 μηνών ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ - Επιτάχυνση 4% τον Μάρτιο

Επιτάχυνση 4% παρουσίασε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, με τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) στη μεγαλύτερη άνοδό του σε 12μηνη βάση από τον Φεβρουάριο του 2023.

Η ώθηση στις τιμές ενέργειας από τον πόλεμο στο Ιράν αναζωπύρωσε τους φόβους για μια ακόμη αναθέρμανση των πληθωριστικών πιέσεων που δοκιμάζουν τις αντοχές της αμερικανικής οικονομίας.

Ο δομικός PPI κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,8% ενώ με εξαίρεση τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις υπηρεσίες, κατέγραψε άνοδο 0,2% μηνιαίως και 3,6% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης που προσμετρά το κόστος παραγωγής για αγαθά και υπηρεσίες, αυξήθηκε εποχικά 0,5% σε μηνιαία βάση, πολύ κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,1%, σύμφωνα με το CNBC.

Η αύξηση στις τιμές παραγωγού ήταν μικρότερη από την αύξηση 0,9% στις τιμές που πλήρωσαν πραγματικά οι καταναλωτές για τον μήνα ενώ και οι τιμές στον «πυρήνα». ήταν επίσης χαμηλές, με ρυθμό ανόδου 0,2%.

