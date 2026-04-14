Wells Fargo: Στα 5,25 δισ. τα καθαρά κέρδη με ώθηση από τόκους

Newsroom
Στα 5,25 δισ. δολάρια ή 1,6 δολάρια ανά μετοχή ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo για το α' τρίμηνο, έναντι 4,89 δισ. ή 1,39 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Τα έσοδα της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ από τις αγορές, σημείωσαν αύξηση 19% στα 2,17 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα της Wells Fargo από τόκους, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των εσόδων από δάνεια και των πληρωμών από καταθέσεις - αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 12,1 δισ. δολάρια.

«Παρ' ότι οι αγορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε ανθεκτικότητα στην υποκείμενη οικονομία, ενώ η οικονομική ευρωστία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούμε παραμένει ισχυρή, αν και οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών του πετρελαίου πιθανότατα θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να γίνουν αισθητές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τσάρλι Σαρφ.

