Πέμπτο τριπλό ρεκόρ στη Wall Street - «Έκρηξη» για HPE, Marvell και Victoria’s Secret

Η Marvell εκτινάχθηκε 32,52%. Η HPE εκτοξεύθηκε 19,47%. Άλμα 47,44% για Victoria's Secret. Βαρίδι η Alphabet με απώλειες 3,86%.

Με πατημένο το πόδι στο γκάζι κινείται η Wall Street με τους τρεις κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες να σκαρφαλώνουν σε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη, παρά το βαρίδι της Alphabet, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που απηύθυνε νέο κάλεσμα στην Τεχεράνη για deal.

O Dow Jones κέρδισε 0,45% στις 51.307 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,13% στις 7.609 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,03% στις 27.093 μονάδες. Όσον αφορά τις κινήσεις στο ταμπλό, ξεχώρισε η Marvell Technology που εκτινάχθηκε 32,52% καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, τόνισε ότι η εταιρεία ημιαγωγών θα μπορούσε να γίνει η επόμενη επιχείρηση του 1 τρισ. δολαρίων.

«Όταν παίρνεις ένα πρόβλημα πληροφορικής και το αναλύεις σε πολλά μέρη και το κατανέμεις σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η συνδεσιμότητα», υπογράμμισε ο CEO της Nvidia. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ματ τα πάει τόσο καλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Marvel είναι τόσο απαραίτητη» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο τίτλος της Hewlett Packard Enterprise (HPE) εκτοξεύθηκε 19,47% αφότου η εταιρεία τεχνολογίας εξέδωσε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο και αναβάθμισε το guidance της για ολόκληρο το έτος, ενώ στο 2ο τρίμηνο σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών από το 2018. Στον αντίποδα, η μετοχή της Alphabet απώλεσε 3,86% καθώς θα αντλήσει 80 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις μετοχών για ανάπτυξη της ΑΙ με επένδυση 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

Ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως «αρνητική», διερωτώμενος: «Εάν το μεγαλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο στην ιστορία του καπιταλισμού (όσον αφορά την κλίμακα, την ανάπτυξη, τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές ροές) δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη από τις δικές του εσωτερικές λειτουργίες, τότε ποιος μπορεί;».

Εξαιρετική επίδοση και για τη Victoria's Secret με τον τίτλος της επιδίδεται σε άλμα 47,44% καθώς η απόφασή της να υιοθετήσει μια πιο σέξι εικόνα κερδίζει έδαφος. Η εταιρεία λιανικής πώλησης εσωρούχων ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, ανακοινώνοντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διπλάσια από την πρόβλεψη της αγοράς.

«Η αγορά αντέχει», υπογράμμισε ο Ντέιβιντ Κρακάουερ, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Mercer Advisors. «Όλοι εξακολουθούν προφανώς να ελπίζουν σε κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν, αλλά όλα φαίνονται αρκετά σταθερά». Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την «υπερβολική συγκέντρωση» των επενδυτών. «Όταν βλέπεις τέτοια περιορισμένη ώθηση, απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός», πρόσθεσε.