«Πάρτι» λόγω εκεχειρίας στις ευρωαγορές - Στο +7% ο ταξιδιωτικός κλάδος

Εκτοξεύτηκαν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές πήραν βαθιά ανάσα από την συμφωνία της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έστω κι αν στην πράξη αυτή αποδεικνύεται τρομερά εύθραυστη, αφού οι αντικρουόμενες πλευρές έχουν ξεκινήσει έναν καινούργιο γύρο αντιπαραθέσεων, με την Τεχεράνη μάλιστα να απειλεί πως θα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 3,88% στις 613,50 μονάδες, με όλους τους κλάδους να σημειώνουν κέρδη εκτός από τα καύσιμα. Ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο άνω του 5% στις 5.916 μονάδες.

Στους υπόλοιπους δείκτες, ο DAX στη Φρανκφούρτη κέρδισε 4,74% στις 24.007 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 2,51% στις 10.608 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στο +4,49% και τις 8.263 μονάδες. Στην Ισπανία ο ΙΒΕΧ 35 κατέγραψε άνοδο 3,64% στις 18.078 μονάδες και ο FTSE MIB ενισχύθηκε 3,7% στις 47.091 μονάδες.

Από τους μεγάλους κερδισμένους ήταν οι μετοχές του κλάδου αναψυχής και ταξιδίων σημειώνοντας άνοδο 7,1%, την ώρα που οι βιομηχανικές μετοχές σημείωσαν κέρδη 6,6% και οι κατασκευαστικές εταιρείες κατά 6,2%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Air France στη Γαλλία κατέγραψε άλμα άνω του 11%, ενώ η μετοχή της γερμανικής Lufthansa ξεπέρασε το 10%. Άγγιξε το διψήφιο νούμερο και η μετοχή της easyJet, με 9,99%.

Σύμφωνα με το Axios, ο πρώτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας. Πρόκειται για τις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο άκουσμα της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, με το αμερικανικό WTI να υποχωρεί 15,56% στα 95,53 δολάρια/βαρέλι, ενώ κάτω από τα 100 δολάρια πέφτει και η τιμή του ευρωπαϊκού Brent, καταγράφοντας απώλειες 13,40% στα 94,63 δολάρια το βαρέλι.