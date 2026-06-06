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Ιταλία: Παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα

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Ιταλία: Παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα
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Το ποσό που θα καλύψει την συγκεκριμένη μείωση, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατ. ευρώ, θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας τον μήνα Μάιο.

Η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε την παράταση της μείωσης των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 3 Ιουλίου, περιορίζοντάς την σε 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Το ποσό που θα καλύψει την συγκεκριμένη μείωση, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ, θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας τον μήνα Μάιο.

Οι ιταλικές ενώσεις καταναλωτών άσκησαν κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης της Ρώμης να περιορίσει την μείωση των φόρων σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης δεδομένου ότι -όπως τονίζουν- οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Καύσιμα
Ιταλία
Τζόρτζια Μελόνι
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