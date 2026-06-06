Δυτική Όχθη: Ένα βρέφος σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά στη Χεβρώνα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή της Χεβρώνας χθες Παρασκευή στρατιώτες είδαν ένα όχημα να επιταχύνει και να κατευθύνεται προς το μέρος τους. Ένας στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ένα βρέφος Παλαιστινίων ηλικίας 7 μηνών και τραυμάτισαν τους γονείς του στην περιοχή Τελ Ρουμέιντα νότια της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το βρέφος, ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, πέθανε επί τόπου, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν από σφαίρες και νοσηλεύονται.

Η γιαγιά του βρέφους δήλωσε ότι η οικογένεια βρισκόταν στο αυτοκίνητό της κοντά στο σημείο ελέγχου 17 όταν είδε στρατιωτικά οχήματα του Ισραήλ και στρατιώτες πιο μακριά. Το αυτοκίνητο σταμάτησε την πορεία του και στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν.

"Μία σφαίρα χτύπησε τον εγγονό μου, πέρασε από το πρόσωπό του και το κεφάλι του και χτύπησε το μάγουλο της μητέρας του όπου και σφηνώθηκε", εξήγησε η ίδια, προσθέτοντας ότι η σφαίρα γρατζούνισε επίσης το δάχτυλο του πατέρα και ότι η μητέρα νοσηλεύεται.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή της Χεβρώνας χθες Παρασκευή στρατιώτες είδαν ένα όχημα να επιταχύνει και να κατευθύνεται προς το μέρος τους. Ένας στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν για να λάβουν ιατρική βοήθεια.

Προκαταρκτική έρευνα του στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τραυματίες ήταν "άμαχοι που δεν είχαν σχέση με το περιστατικό", σημείωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσθέτοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.

Η Τελ Ρουμέιντα, μια περιοχή της Χεβρώνας όπου οι Ισραηλινοί έποικοι ζουν μεταξύ των Παλαιστίνιων κατοίκων υπό αυστηρή στρατιωτική προστασία, αποτελεί εδώ και καιρό θέατρο βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Περισσότεροι από 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ μεταξύ περισσότερων από 3 εκατομμυρίων Παλαιστίνιων, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ του 2024.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό την κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήταν σε υψηλό επίπεδο για χρόνια, όμως έχει ενταθεί αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.079 Παλαιστίνιοι -- ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων αλλά και πολλοί άμαχοι-- έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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