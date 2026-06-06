«Μια Γροθιά»: Το ελληνικό hip hop ενώνει τη φωνή του για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σε συνεργασία με την Action Εστί | Artist & Event Management και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες της ελληνικής hip hop ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων για τη συναυλία «Μια Γροθιά», μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σε συνεργασία με την Action Εστί | Artist & Event Management και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Η συναυλία φέρνει κοντά καλλιτέχνες, κοινό και ανθρώπους που ζουν με τη νόσο, σε μια συλλογική δράση με κεντρικό μήνυμα:

«Όλοι μαζί — Μια Γροθιά — για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ισότητα.»

Σε μια από τις μεγαλύτερες κοινές παρουσίες της ελληνικής hip hop σκηνής σε κοινωνική δράση, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες στηρίζουν αφιλοκερδώς την πρωτοβουλία, δίνοντας στη μουσική έναν ξεκάθαρο κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και βιώματα, φωτίζοντας την καθημερινότητα πίσω από μια “αόρατη” νόσο που επηρεάζει περισσότερους από 21.000 ανθρώπους στην Ελλάδα.

Στην συναυλία συμμετέχουν: ΚΑΝΩΝ | ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ | FER DE LANCE | ΧΑΡΑ | F(X) x JΟΝΝΥ | ATH CONTRA |MR EMOR & BROOK | STK | SADAHZINIA | ΜΕΛΙΝΑ ΧΟΤΑ | ΑΒΕΡΤΟΣ | ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ | ΣΕΞΠΥΡ & IPSYCHOS | HOMALONE | DRUGITIZ + 3 Special Secret Acts.

Ώρα Προσέλευσης: 19:00 | Έναρξη: 20:00



