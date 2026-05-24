Πώς ο στρατός μέσα σε μία νύχτα έστησε πεζογέφυρα 15 μέτρων στον Κηφισό

Νέα πεζογέφυρα τοποθετήθηκε στον Κηφισό ποταμό κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας από το στρατό, στο ύψος του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Η προηγούμενη είχε καταστραφεί από πλημμύρρες και για το λόγο αυτό ο δήμος έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Έτσι το έργο ανέλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα το 725 ΤΜΧ που κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (24/5) τοποθέτησε τη νέα πεζογέφυρα τύπου Bailey στη θέση της παλιάς, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΙΚΑΦΚΑ, τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ, η οποία έχει αναλάβει κρίσιμες παρεμβάσεις αποκατάστασης σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Κλιμάκιο της ΔΙΚΑΦΚΑ πραγματοποίησε αναγνώριση στο σημείο και συνέταξε Τεχνική Έκθεση για την καθέλκυση γέφυρας Bailey πέντε στοιχείων, μήκους 15,25 μέτρων. Ο Δήμος ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες βάσεις εκατέρωθεν της κοίτης και διέθεσε τα γερανοφόρα οχήματα για την ανύψωση και τοποθέτηση.

Με την έκδοση της Επιχειρησιακής Διαταγής, το 725 ΤΜΧ προχώρησε στη νυχτερινή εγκατάσταση της γέφυρας, αποκαθιστώντας μια κρίσιμη διάβαση για τους κατοίκους και τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Η παρέμβαση αποτελεί ακόμη ένα έργο κοινής ωφελείας των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της σταθερής συνδρομής τους στην Πολιτική Προστασία και στην αποκατάσταση υποδομών.