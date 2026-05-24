Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό εναντίον της Ουκρανίας

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας

Newsroom
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ.

«Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

