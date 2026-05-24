Μελόνι: Καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση με πύραυλο Ορέσνικ στην Ουκρανία

H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.



Καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις ο Γερμανός ΥΠΕΞ



Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ως «μία ακόμη κλιμάκωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ