Ειδήσεις | Διεθνή

Μελόνι: Καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση με πύραυλο Ορέσνικ στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μελόνι: Καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση με πύραυλο Ορέσνικ στην Ουκρανία
Τζόρτζια Μελόνι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ως «μία ακόμη κλιμάκωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές του τελικού

Γιατί το προφίλ στο LinkedIn μετράει περισσότερο από το βιογραφικό στην αγορά εργασίας

Ακίνητα: Το ΤΑΠ φεύγει, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

tags:
Τζόρτζια Μελόνι
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
reader insider