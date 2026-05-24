Ακίνητα: Πόσοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί, πόσο αξίζουν οι κατοικίες - Η γεωγραφική κατανομή

Πάνω από 11.500 πλειστηριασμοί κατοικιών έχουν προγραμματιστεί έως το Νοέμβριο του 2026, με τα 3 στα 4 να αφορούν σπίτια κάτω των 150.000 ευρώ. Περίπου τα 2/3 των οικιστικών ακινήτων που θα βγουν σε πλειστηριασμό είναι διαμερίσματα, ενώ ακολουθούν οι μονοκατοικίες, με την Αθήνα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών ακινήτων για πλειστηριασμό, με τη δεύτερη σε κατάταξη να είναι η Πάτρα.

Ο Μάιος και ο Ιούλιος είναι οι μήνες που συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% των προγραμματισμένων πλειστηριασμών κατοικιών, με 2.940 και 2.449 αντίστοιχα, επί συνόλου 11.568 πλειστηριασμών οικιστικών ακινήτων. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από σχετική έρευνα της ReDataset για τους πλειστηριασμούς μέσα στους επόμενους μήνες αναφορικά με τον τομέα της κατοικίας.

Όπως προκύπτει, βάσει του Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο 2026: 2.940 πλειστηριασμοί, τον Ιούνιο 2026: 1.974, τον Ιούλιο 2026: 2.449, τον Σεπτέμβριο 2026: 1.688, τον Οκτώβριο 2026: 1.410 και τον Νοέμβριο 2026: 1.107 πλειστηριασμοί. Πρόκειται για οικιστικά ακίνητα, περιλαμβανομένων διαμερισμάτων, μεζονετών, κατοικιών και άλλων οικιστικών κτιρίων.

Βάσει των στοιχείων, τα διαμερίσματα κυριαρχούν στο απόθεμα ακινήτων με ποσοστό 64,6%, ενώ οι κατοικίες αποτελούν τη μοναδική ουσιαστική εναλλακτική. Οι μεζονέτες και τα κτίρια έχουν χαμηλότερη παρουσία. Ειδικότερα, οι αριθμοί πλειστηριασμών ανά τύπο ακινήτου έχουν ως εξής: Διαμέρισμα: 7.472, Κατοικία: 2.760, Μεζονέτα: 901, Κτίριο: 435 ακίνητα.

Η Αθήνα, με ποσοστό 5,5% επί του συνόλου, προηγείται με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας περισσότερους από τους διπλάσιους πλειστηριασμούς σε σχέση με τον δεύτερο δήμο της κατάταξης, την Πάτρα. Ειδικότερα, οι κορυφαίοι 8 δήμοι σε αριθμό πλειστηριασμών την περίοδο Μάιος – Νοέμβριος 2026 είναι οι εξής: Αθήνα: 641, Πάτρα: 281, Θεσσαλονίκη: 266, Ρόδος: 214, Πειραιάς: 206, Λάρισα: 181, Βόλος: 170, Ηράκλειο Κρήτης: 153.

Την ίδια ώρα, σε σχέση με τον εμβαδόν, οι κατοικίες 75 έως 100 τ.μ. κυριαρχούν καθώς αποτελούν του 25% του συνόλου. «Η κατηγορία 75–150 τ.μ. κυριαρχεί στο απόθεμα ακινήτων, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το μισό των καταχωρίσεων, με το τυπικό ελληνικό διαμέρισμα μεσαίου μεγέθους να βρίσκεται σε πλήρη ανάδειξη», αναφέρεται. Σε σχέση με τον αριθμό ακινήτων ανά κατηγορία επιφάνειας καταγράφονται τα εξής: <50 τ.μ.: 1.263, από 50–75 τ.μ.: 2.341, η κατηγορία 75–100 τ.μ.: 2.900, από 100 έως 150 τ.μ.: 2.715, στα 150–200 τ.μ.: 906, σε πάνω από 200 τ.μ.: 1.376, ενώ μη καθορισμένο: 67.

Τέλος, αναφορικά με την αξία των ακινήτων, οι καταχωρήσεις κάτω από 150 χιλ. ευρώ αντιστοιχούν στο 75%. «Η τιμολόγηση επιβεβαιώνει την κοινωνική διάσταση αυτών των πλειστηριασμών: η πλειονότητα των κατοικιών είναι ακίνητα μεσαίας αξίας που συνδέονται με νοικοκυριά υπό οικονομική πίεση», αναφέρεται στην ανάλυση. Σε σχέση με τον αριθμό ακινήτων ανά κατηγορία πρώτης τιμής προσφοράς καταγράφονται τα εξής: <50 χιλ. ευρώ: 2.425, κατηγορία 50–100 χιλ. ευρώ: 3.767, αξία 100–150 χιλ. ευρώ: 2.483, αξία 150–200 χιλ. ευρώ: 1.261, αξία 200–300 χιλ. ευρώ: 983 και για αξία 300 χιλ. ευρώ και άνω: 649 ακίνητα.