Πόλεμος στο Ιράν, ημέρα 85η: Πρόοδος ναι, αλλά όχι (ακόμα) συμφωνία

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς τα μηνύματα που καταφθάνουν μπορεί να είναι πιο θετικά από ποτέ, ωστόσο όσο περνάνε οι ώρες και δεν κλείνει η συμφωνία, η αγωνία και ο φόβος πως όλα μπορεί να γκρεμιστούν σε ένα λεπτό κορυφώνονται.

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς τα μηνύματα που καταφθάνουν μπορεί να είναι πιο θετικά από ποτέ, ωστόσο όσο περνάνε οι ώρες και δεν κλείνει η συμφωνία, η αγωνία και ο φόβος πως όλα μπορεί να γκρεμιστούν σε ένα λεπτό κορυφώνονται.

Τα «αγκάθια» της πολυαναμενόμενης συμφωνίας, που ο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία παραμένουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ, με τις πληροφορίες που καταφθάνουν να είναι αντικρουόμενες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πακιστανός ομόλογός του ανακοίνωσαν ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, με τον πρώτο να διευκρινίζει πάντως ότι υπάρχουν «μερικά καλά νέα, αλλά όχι τελικά νέα».

Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα. «Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση» είπε σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Στην άλλη πλευρά, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Tasnim, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι υπήρξε «μείωση των διαφορών» - αλλά «εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν».

Μία ακόμα δήλωση που "θόλωσε" τα νερά, ήταν εκείνη ιρανικής πηγής στο Reuters που ανέφερε ότι «το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας». Πάντως, το Axios αναφέρει ότι Ιράν δεσμεύεται όχι μόνο να καθαρίσει τις νάρκες από τα Στενά, αλλά να θέσει τέλος και στις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Χθες, το Axios ανέφερε ότι αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει 60ήμερη εκεχειρία, το άνοιγμα του Ορμούζ και δέσμευση για μη επιδίωξη πυρηνικών όπλων.

Στο διάστημα των 60 ημερών, θα ξανανοίξει το Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Τα Στενά θα είναι ανοικτά χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Για 60ημερη εκεχειρία έκαναν λόγω και οι ΝΥΤ αναφέροντας ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, κάτι που ο ιρανικός στρατός έσπευσε να διαψεύσει άμεσα.