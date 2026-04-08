Εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ - Ο όρος για το Ορμούζ, συμφώνησε το Ισραήλ

Βάση για διαπραγμάτευση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου το «σχέδιο 10 σημείων» που κατέθεσε το Ιράν. Ο κρίσιμος ρόλος του Πακιστάν, «σιωπηρή» συγκατάβαση από το Τελ Αβίβ. Την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ οι νέες συνομιλίες.

Tην προσωρινή αναστολή οποιασδήποτε στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που είχε στείλει στην Τεχεράνη, απειλώντας με πρωτοφανείς επιθέσεις σε πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία με το Ιράν έγινε κατόπιν συνομιλιών με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, Φιλντ Μάρσαλ Άσιμ Μούνιρ, οι οποίοι ζήτησαν την αναβολή της στρατιωτικής δράσης. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, πως το Πακιστάν είχε ζητήσει παράταση δύο εβδομάδων στην ισχύ του τελεσιγράφου προς την Ισλαμική Δημοκρατία. Η προθεσμία Τραμπ στο Ιράν εξέπνεε στις 8 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (3 π.μ. ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με το Axios, ο πρώτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας. Πρόκειται για τις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναστολή της επίθεσης συνδέεται με την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στην πλήρη, άμεση και ασφαλή ανοικτή διέλευση του Στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως διμερές πάγωμα των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης με το Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενος σε δεκαπρότακτο σχέδιο πρότασης που υποβλήθηκε από το Ιράν, το οποίο θεωρείται ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εκπροσωπώντας παράλληλα χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να βλέπουμε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στη λύση του», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο εβδομάδες αναστολής θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Το Ισραήλ συμφώνησε σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ αποτελεί μέρος της διετούς εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ , δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να αναστείλει την εκστρατεία βομβαρδισμών όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την ώρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, η Τεχεράνη εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων προς το κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, ένα δεκάλεπτο αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δυο εβδομάδων του τελεσιγράφου του στο Ιράν.

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη 01:41 (ώρα Ελλάδας), προτού ο συναγερμός αρθεί λίγη ώρα αργότερα (στη 01:59).

Είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαιτίστηκαν πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν εναντίον της επικράτειας του βασιλείου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι «πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της ανατολικής περιοχής αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν». Στην ίδια περιφέρεια χτυπήθηκε πετροχημικό συγκρότημα κοντά στην πόλη Τζουμπάιλ την προηγουμένη.

Ιράν: Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

«Στο υψηλότερο επίπεδο, αποφασίστηκε ότι το Ιράν θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά στην Ισλαμαμπάντ για δύο εβδομάδες, βασιζόμενο αποκλειστικά σε αυτές τις αρχές» ανακοίνωσε από την πλευρά του η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Στη συνέχεια της ανακοίωσης αναφέρεται: «Τονίζεται ότι αυτό δεν σημαίνει τέλος του πολέμου και το Ιράν θα αποδεχτεί τον τερματισμό του πολέμου μόνο όταν, δεδομένης της αποδοχής από το Ιράν των αρχών που ορίζονται στο σχέδιο των 10 σημείων, οι λεπτομέρειες του οριστικοποιηθούν στις διαπραγματεύσεις.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις, με πλήρη δυσπιστία προς την αμερικανική πλευρά, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ και το Ιράν θα διαθέσει δύο εβδομάδες για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών.

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η πλήρης εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι εορτασμοί της νίκης να συνεχιστούν με σθένος».