Ειδήσεις | Διεθνή

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει μια πιθανή συμφωνία για το Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει μια πιθανή συμφωνία για το Ιράν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στη διάρκεια της εφαρμογής μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών της περιοχής.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στη διάρκεια της εφαρμογής μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών της περιοχής.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι μια συμφωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα στηρίξει τη σταθερότητα στην περιοχή, φέρνοντας ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές του τελικού

Γιατί το προφίλ στο LinkedIn μετράει περισσότερο από το βιογραφικό στην αγορά εργασίας

Ακίνητα: Το ΤΑΠ φεύγει, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Τουρκία
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
reader insider