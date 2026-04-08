Αγορές | Commodities

«Βουτιά» 19% για το πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολάρια το brent

Newsroom
Πετρέλαιο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Οι τιμές του αργού κατρακυλούν σε διψήφια ποσοστά, ένδειξη της ανακούφισης που φέρνει στις αγορές η αισιοδοξία για τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο άκουσμα της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης από τον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μίαμιση ώρα πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου που είχε επιδώσει στην Τεχεράνη, απειλώντας με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία.

Λίγα λεπτά, μετά την ανακοίνωση μέσω Truth Social, οι τιμές του αργού κατρακυλούν σε διψήφια ποσοστά, ένδειξη της ανακούφισης που φέρνει στις αγορές η αισιοδοξία για τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε πολυετή υψηλά τις τιμές, μετά την στοχοποίηση ενεργειακών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα κράτη της περιοχής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI υποχωρούν κατά 19% στα 91,75 δολάρια/βαρέλι, ενώ κάτω από τα 100 δολάρια πέφτει και η τιμή του ευρωπαϊκού brent, το οποίο λίγες ώρες νωρίτερα είχε κλείσει σχεδόν στα 113 δολάρια/βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, άνοδο 2% καταγράφουν τα futures των δεικτών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η επενδυτική ψυχολογία αναπτερώνεται υπό την προοπτική τερματισμού του πολέμου στην περιοχή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Πετρέλαιο
Ιράν
Εκεχειρία
Ντόναλντ Τραμπ
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider