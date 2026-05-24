Φον ντερ Λάιεν: «Χαιρετίζω την πρόοδο προς μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν»

Newsroom
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα τις ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Χαιρετίζω την πρόοδο προς μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που πραγματικά θα αποκλιμακώσει τον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και θα εγγυηθεί την πλήρη ελευθερία, χωρίς χρεώσεις, της ναυσιπλοΐας. Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει ένα πυρηνικό όπλο», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ η φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

