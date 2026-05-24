Η Delivery Hero επιβεβαίωσε την πρόταση εξαγοράς από την Uber

Η Delivery Hero επιβεβαίωσε ότι έλαβε προσφορά εξαγοράς από τον μεγάλο ανταγωνιστή της, την Uber, η οποία αποτιμά την εταιρεία στα 33 ευρώ ανά μετοχή.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει έκπτωση περίπου 1,76% από την τελευταία τιμή κλεισίματος της γερμανικής υπηρεσίας παράδοσης φαγητού την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Delivery Hero ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η αμερικανική Uber είχε αυξήσει τη συμμετοχή του σε περίπου 19,5% του μετοχικού της κεφαλαίου από περίπου 7%, καθιστώντας τον μεγαλύτερο μέτοχό της. Η συμμετοχή αυτή ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου, Νίκλας Όστμπεργκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραιτηθεί, μετά τις πιέσεις ορισμένων μεγάλων μετόχων για στρατηγική αναθεώρηση.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η διοίκηση της Delivery Hero απέρριψε την πρόταση εξαγοράς στα 33 ευρώ καθώς σημαντική μερίδα μετόχων πιέζει για υψηλότερο τίμημα που ενδεχομένως θα ξεπερνά τα 40 ευρώ ανά μετοχή, όπως σημειώνει το CNBC.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι επικεντρώνεται πλήρως στην εκτέλεση της διαδικασίας στρατηγικής αναθεώρησης, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά της Uber.

Τόσο η Uber όσο και η ανταγωνίστρια στην αμερικανική αγορά DoorDash έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με υφιστάμενους μετόχους για την απόκτηση των πακέτων τους, με αποτέλεσμα να θεωρείται πολύ πιθανό το ξέσπασμα ενός σκληρού επιχειρηματικού πολέμου για τον έλεγχο της Delivery Hero. Η Uber συνεργάζεται ήδη με ειδικούς συμβούλους εξετάζοντας το σενάριο μιας ολοκληρωτικής εξαγοράς.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τη γερμανική εταιρεία κορυφώθηκε μετά από την αποκάλυψη της Uber ότι ελέγχει πλέον σχεδόν το 20% της Delivery Hero μέσω αγοράς τίτλων και παραγώγων, με τη συνδρομή της Morgan Stanley, ενώ διατηρεί επιπλέον έκθεση 5,6% μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης.

Η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει άνοδο κοντά στο 50% από τις αρχές του έτους