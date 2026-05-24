Ferrari: Δημιουργεί Formula 1 «superfans» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Η συνεργασία IBM - Ferrari ενισχύει το «fan engagement» μέσω της νέας τεχνολογίας που «τρέχει» το app της ιταλικής ομάδας.

Πριν από δύο χρόνια, η IBM συνειδητοποίησε ότι υπήρχε μια κραυγαλέα παράλειψη στον κατάλογο των αθλητικών συνεργασιών της: Αυτή ήταν η Formula 1.

Η F1 έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου το "Drive to Survive" του Netflix κατέγραψε την επαγγελματική ζωή των οδηγών της F1 και τους μετέτρεψε σε mainstream διασημότητες. To σπορ που έχει όσο λίγα στο επίκεντρό του την τεχνολογία, έχει επίσης μετατραπεί σε ένα «καυτό» εισιτήριο για εταιρείες τεχνολογίας όπως η AWS, η Oracle και η Anthropic, οι οποίες συνεργάζονται με ομάδες για προβολή χορηγιών και για να παρέχουν αναλύσεις δεδομένων και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έτσι, όταν η IBM αναζητούσε την επόμενη μεγάλη αθλητική της συνεργασία, δεν είναι περίεργο που η εταιρεία επέλεξε την F1 και μία από τις πιο εμβληματικές ομάδες της, την Scuderia Ferrari HP.

«Είναι η πολυνίκης ομάδα στην ιστορία της F1», δήλωσε στο TechCrunch η Κάμεριν Στάνχαους, Αντιπρόεδρος Αθλητικών και Ψυχαγωγικών Συνεργασιών της IBM.

Στην καρδιά αυτής της συνεργασίας, ωστόσο, βρίσκεται αυτό που οδήγησε άλλες ομάδες να αρχίσουν να συνεργάζονται με τεχνολογικούς γίγαντες: η πρόσβαση σε πιο εξελιγμένες τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο, ιδίως, την τεχνητή νοημοσύνη. Στην πραγματικότητα, ένα από τα καλύτερα μέρη του αθλητισμού, είπε η Στάνχαους είναι το πόσα δεδομένα είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξοικειωθούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Βλέπουν πραγματικά πώς τους εξυπηρετεί», είπε για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην αφήγηση ιστοριών στον αθλητισμό.

Η συνεργασία IBM-Ferrari επικεντρώνεται σε αυτήν την ιδέα του «storytelling», ενισχύοντας το «fan engagement» μέσω της ανανεωμένης τεχνολογίας που πλέον «τρέχει» το app της Ferrari.

Για να βοηθήσει σε αυτό, η Ferrari προσέλαβε τον Στέφανο Πάλαρντ στον νέο ρόλο του «επικεφαλής ανάπτυξης οπαδών», ο οποίος είπε ότι η πρόκληση που ήθελε να αντιμετωπίσει η ομάδα δεν ήταν απλώς να προσεγγίσει τους οπαδούς, αλλά «να κάνει τον καθένα από αυτούς να νιώθει ότι τον γνωρίζουμε».

«Αυτό ξεκινά με τη λήψη των δεδομένων που λαμβάνουμε από την πίστα και τη μετατροπή τους σε περιεχόμενο που είναι εύκολο να παρακολουθηθεί και να είναι ενδιαφέρον», δήλωσε στο TechCrunch.

Οι ομάδες επεξεργάζονται εκατομμύρια σημεία δεδομένων ανά δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, καταγράφοντας κάθε κίνηση του οδηγού και του αυτοκινήτου. Η μετατροπή αυτού σε περιεχόμενο με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν οι οπαδοί είναι απλώς ένας τρόπος με τον οποίο η προηγμένη επιχειρηματική Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αλληλεπιδράσουν καλύτερα με τους καταναλωτές τους.

Μεταξύ των 11 ομάδων, η Ferrari είναι μία από τις λίγες (μαζί με ομάδες όπως η McLaren και η Williams) που διαθέτει μια αυτόνομη στρατηγική όσο αφορά τo app των οπαδών αντί να βασίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις επίσημες πλατφόρμες της F1, δείχνοντας πώς το άθλημα αρχίζει σιγά σιγά να αξιοποιεί το αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό οπαδών του.

Μερικές από τις αλλαγές στην εφαρμογή της Ferrari ήταν απλές, όπως να υπάρχει και στην ιταλική γλώσσα. Παρόλο που η Ferrari είναι μια ιταλική εταιρεία και πολλοί από τους οπαδούς της είναι Ιταλοί, η εφαρμογή δεν ήταν διαθέσιμη στα ιταλικά μέχρι τη συνεργασία με την IBM.

Η Στάνχαους δήλωσε ότι η παλιά εφαρμογή της Ferrari ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι πήγαιναν για να βρουν μόνο λεπτομέρειες για τον αγώνα. Αυτή η νέα εφαρμογή έχει παιχνίδια όπου οι οπαδοί μπορούν να παίξουν με άλλους στην εφαρμογή, νέες περιλήψεις αγώνων γραμμένες με τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερες ιστορίες από τα παρασκήνια για την ομάδα και τους οδηγούς, ένα μέρος για να κάνουν προβλέψεις και έναν AI βοηθό για να κάνουν ερωτήσεις οι οπαδοί.

«Υπάρχουν δύο οδηγοί, αλλά ξέρατε ότι χρειάζονται 24 άτομα να εργάζονται ταυτόχρονα σε δύο δευτερόλεπτα για να αλλάξουν ένα ελαστικό;» είπε η Στάνχαους, προσθέτοντας ότι η αφήγηση ιστοριών βοηθά τους οπαδούς να αισθάνονται πιο κοντά στην ομάδα.

Σε αντίθεση με άλλες αθλητικές εφαρμογές που έχει κατασκευάσει η IBM, η Στάνχαους δήλωσε ότι η κύρια εστίαση της εφαρμογής Ferrari είναι το storytelling, επειδή θέλει οι οπαδοί να παραμένουν αφοσιωμένοι σε αυτήν όλο το χρόνο, αντί για μερικές εβδομάδες το χρόνο, όπως συμβαίνει με τουρνουά όπως το Masters. Τα engagement data της εφαρμογής έχουν ανοδική τάση από τότε που η IBM μπήκε στην αγορά, δήλωσε η Στάνχαους, αναφέροντας ως παράδειγμα μια αύξηση 62% στην αφοσίωση κατά τα Σαββατοκύριακα αγώνων.